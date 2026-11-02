कहीं 52 हिन्दू राजाओं की रिहाई का जश्न, तो कहीं मां काली की आराधना; भारत के इन शहरों की दीवाली है अनोखी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली एक ऐसा त्योहार है जिसकी रौनक पूरे देश में देखने लायक होती है। चारों तरफ जलते दीये, आसमान में आतिशबाजियां, रंगोली, मिठाईयां, लाइट्स से रोशन घर जैसी बहुत सी बातें हैं, जो हमें फेस्टिव सीजन की वाइब्स देती हैं। लेकिन भारत के कई शहर ऐसे भी हैं, जहां की दीवाली रौनक देखने दूर-दूर से लोग आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां की दीवाली दीयों और रंगोली तक सीमित न होकर परंपराओं की वजह से मशहूर है।

आयोध्या, उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में सबसे पहला नाम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जहां के निवासी भगवान राम के लौटने की खुशी में पूरे शहर को ही दीयों से रौशन कर देते हैं। फिर यहां साल 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव आज दुनियाभर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। तब से ही हर साल सरयू नदी के घाटों पर लाखों दीये जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश भारत की धार्मिक नगरी वाराणसी में दीवाली की भीड़भाड़ से अलग आपको आध्यात्मिक अनुभव का एहसास होगा। शाम होते ही जब बनारस के घाटों पर दीपों को जलाकर भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है, तो माहौल भक्तिमय हो जाता है। इसके अलावा, वाराणसी की देव दीपावली देखने भी पर्यटक दूर-दूर से आते हैं।

जयपुर, राजस्थान भारत की पिंक सिटी जयपुर दीपावली पर अपनी खूबसूरत सजावट के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। हवा महल से जोहरी बाजार तक, शहर की सड़कें रोशनी जगमग हो उठती हैं। फिर नाहरगढ़ किले से जगमगाते इस शहर को देखने का मजा ही अलग है।

अमृतसर, पंजाब आप पंजाब में रहते हैं और आपने अंबरसर दी दीवाली नहीं देखी तो क्या देखा? इसके लिए एक कहावत भी है कि ‘दाल रोटी घर दी और दीवाली अमृतसर दी’। फूड कैपिटल ऑफ इंडिया अमृतसर में दीवाली मनाने का धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों कारण है।

इस दिन इस शहर में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है जिसमें अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुल्हन की तरह सजता है। दरअसल, दीपावली के ही दिन सिख समुदाय के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से 52 हिन्दू राजाओं को छुड़वाकर अमृतसर लौटे थे।