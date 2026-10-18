भारत की ये खूबसूरत जगहें जेब पर नहीं पड़ेंगी भारी, आज ही कर लें अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल

ऋषिकेश- यह जगह एडवेंचर और आध्यात्म का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहां आप रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और गंगा आरती का आनंद कम खर्च में ले सकते हैं। यहां कई आश्रम और बजट हॉस्टल आसानी से मिल जाते हैं, जिससे आपका स्टे खर्च कम आता है।

वाराणसी- दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिने जाने वाला यह शहर अपनी संस्कृति और आध्यात्म के लिए मशहूर है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिने जाने वाला यह शहर अपनी संस्कृति और आध्यात्म के लिए मशहूर है। घाटों पर घूमना , गंगा आरती देखना और स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना यहां बेहद किफायती होगा ।

जयपुर- पिंक सिटी अपने किलों, महलों और बाजारों के लिए जानी जाती है।यहां लोकल मार्केट, स्ट्रीट फूड और किफायती होटल आसानी से मिल जाते हैं। लोकल बस और ऑटो से घूमना भी सस्ता पड़ता है।

हम्पी- इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता पसंद करने वालों के लिए यह जगह परफेक्ट है। यहां आप साइकिल या स्कूटर किराए पर लेकर कम खर्च में पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां बजट में गेस्टहाउस आसानी से मिल जाते हैं।

मैक्लोडगंज- यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है।ये जगह पहाड़ों, शांत माहौल और तिब्बती संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां ट्रेकिंग, मॉनेस्ट्री विजिट और कैफे कल्चर का आनन्द कम बजट में लिया जा सकता है।

पुडुचेरी- यहां का फ्रेंच आर्किटेक्चर, शांत बीच और साफ-सुथरी गलियां इसे खास बनाती हैं। यहां साइकिल या स्कूटी किराए पर लेकर कम खर्च में घूमना आसान होता है।