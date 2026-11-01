पटाखों से तौबा और 3 दिन का कड़ा उपवास: जैन दीवाली की ये परंपराएं आपको हैरान कर देंगी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली रोशनी का त्योहार जिसे भारतवर्ष में बेहद ही धूमधाम और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है जब चारों ओर दीये और लाइटों की रोशनी रात के अंधेरे को मिटाकर रोशन करती है। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन और सिख धर्म में भी इसका गहरा महत्व है।

जैन धर्म में दीवाली 24वें तीर्थंकार भगवान महावीर के निर्वाण (मुक्ति) का प्रतीक माना जाता है, जो आज से करीब 527 BC में कार्तिक मास की अमावस्या को पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म में दीवाली अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान महावीर के मोक्ष पाने के बाद दुनिया अनगिनत दीयों से रोशन हो गई थी। जैन धर्म से जुड़े लोगों के लिए दीवाली भौतिक त्योहारों से ज्यादा आत्मा की शुद्धि, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और जीत के बारे में है।

जैन धर्म में दीवाली का महत्व जैन धर्म में दीवाली का सबसे बड़ा महत्व भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्त करने की याद में मनाया जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में सुरक्षित उनकी आखिरी शिक्षाएं जैन धर्म के लोगों को सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग पर ले जाती हैं।

दीवाली के मौके पर जलाए जाने वाले दीपक सच्चे ज्ञान की हमेशा जलने वाली ज्योति का प्रतीक होती है, जिसे भगवान महावीर ने दुनिया को दिया था कि अज्ञान के अंधेरे को दूर करके अंदर की आजादी का रास्ता दिखाई देता है।