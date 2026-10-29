दीवाली के 5 दिनों में सपने में मां लक्ष्मी का दिखना महज संयोग नहीं! स्वप्न शास्त्र में छुपा है गूढ़ रहस्य 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माता लक्ष्मी को हमेशा से ही धन के देवी के रूप में पूजा जाता है और मुख्य रूप से दीवाली के पांच दिनों को माता लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी का स्वरूप वास्तव में अत्यंत निराला है।

माता के पूजन से जीवन में खुशहाली बनी रहती है और सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं। ऐसे में अगर दीवाली के पावन पर्व के दौरान माता लक्ष्मी का सपना दिखाई देता है तो मन में यह विचार आता है कि क्या यह सपना धन के संकेत हो सकता है? क्या इस सपने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बना रही हैं? स्वप्नशास्त्र में इसके कई मतलब होते हैं और ऐसे सपने के अलग-अलग अर्थ भी। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में और इस सपने से मिलने वाले फल के बारे में।

माता लक्ष्मी का सपना क्या संकेत है? माता लक्ष्मी को धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। वैदिक परंपरा और धार्मिक चित्रों में उन्हें कमल पर विराजमान और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करते हुए दिखाया जाता है। वास्तव में यह दृश्य आर्थिक संपन्नता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर हम स्वप्नशास्त्र की मानें, तो सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन आपको आर्थिक परेशानियों से राहत दिलाने का संकेत हो सकते हैं।

सपने में माता लक्ष्मी को प्रसन्न मुद्रा में देखना यदि आपको माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती हैं, तो यह आपके लिए अच्छी आय या नौकरी में अच्छा होने के संकेत देता है। ऐसा सपना दिखाता है कि भविष्य में आपको मौजूदा नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है या फिर आप किसी अच्छी नौकरी में जा सकते हैं।

यह सपना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत हो सकता है। हालांकि, किसी भी सपने का अलग-अलग लोगों पर अलग प्रभाव होता है, इसलिए यह हमेशा जरूरी नहीं है कि इस सपने से भी आपकी नौकरी में कोई बदलाव हों। वहीं यह सपना किसी भी रूप में अशुभ नहीं होता है।

सपने में माता लक्ष्मी के साथ उल्लू को देखना सपने में माता लक्ष्मी को उल्लू के साथ देखना भी अच्छा संकेत है और यह बताता है कि अगर आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हों, चाहे वो पैसों से जुड़ी हो या फिर रिश्तों से, जल्द ही उससे बाहर निकलेंगे। मुख्य रूप से अगर दीवाली के 5 दिनों में यह सपना दिखाई दे, तो आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकता है।