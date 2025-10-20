Diwali 2025: इन शुभ संदेशों के जरिए अपनों को बोलें हैप्पी दीपावली, मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली यानी दीपों का त्योहार, हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उत्सव है खुशियों, समृद्धि और आपसी प्रेम का दिन है। यह वह समय है जब हम अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और उनके जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता की कामना करते हैं। इस साल दीवाली (Diwali 2025) का पावन पर्व 20 अक्टूबर, दिन सोमवार यानी आज मनाया जा रहा है, तो चलिए अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजते हैं।