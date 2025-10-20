Diwali 2025: इन शुभ संदेशों के जरिए अपनों को बोलें हैप्पी दीपावली, मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा
दीपावली (Diwali 2025) हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय, खुशियों, समृद्धि और आपसी प्रेम का प्रतीक है। यह अपनों के साथ खुशियां बांटने और उनके जीवन में सकारात्मकता की कामना करने का भी अवसर है, तो चलिए अपने प्रियजनों का दिन और भी खास बनाने के लिए उन्हें दीवाली हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली यानी दीपों का त्योहार, हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उत्सव है खुशियों, समृद्धि और आपसी प्रेम का दिन है। यह वह समय है जब हम अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और उनके जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता की कामना करते हैं। इस साल दीवाली (Diwali 2025) का पावन पर्व 20 अक्टूबर, दिन सोमवार यानी आज मनाया जा रहा है, तो चलिए अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजते हैं।
दीवाली की शुभकामनाएं (Diwali 2025 Wishes)
- दीप जलते-जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें याद आते रहें, जब तक जिंदगी है, ये दुआ है हमारी कि, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। शुभ दीपावली!
- मां लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, और मां दुर्गा के आशीर्वाद से, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। शुभ दीपावली।
- दीपक की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, दुआ है कि जो चाहो आप, वो खुशी मंजूर हो जाए। आपके घर में लक्ष्मी-गणेश का वास हो। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- हंसते-मुस्कुराते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना, और प्यार से ये दीवाली मनाना। हैप्पी दिवाली।
- लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार, जीवन में आएं खुशियां अपार, शुभकामना हमारी करो स्वीकार। आपको और आपके परिवार को दीवाली की ढेर सारी बधाई।
- पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, मुबारक हो आपको दीवाली का त्योहार। यह दीवाली आपके लिए खुशियों की बहार लाए, और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर-बार धन-धान्य से भर जाए। हैप्पी दिवाली।
