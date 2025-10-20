Diwali Wishes 2025: दीवाली के दिन अपनों को दें इस खास अंदाज में शुभकामनाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दीपों का त्योहार दीवाली केवल मिठाइयां बाटने और दीप जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन हम सभी को अपनों को प्यार व स्नेह देना चाहिए। 20 अक्तूबर को देशभर में दीवाली धूमधाम से मनाई जाएगी। अगर दीवाली के इस खास मौके पर आप भी अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों या ऑफिस के साथियों को दीवाली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो आप कुछ खास अंदाज में दीवाली की शुभकामनाएं दे सकते हैं। यहां आपकी मदद के लिए दस बेहतरीन दीवाली शुभकामनाएं तैयार की गई है, जिसकी मदद से आप अपनों के जीवन में मिठास घोल सकते हैं।

दीपों का त्यौहार आपके जीवन में नई मिठास घोले

दीपाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

दीपों की रौशनी, मिठाई की मिठास

आपको दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।





image credit freepik

दीवाली का यह तैयार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए।

दीवाली की हार्दिक शुभकामना।

दीवाली के दीपों की तरह

आपके जीवन में भी रोशनी हो

दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

image credit freepik

मां लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद हो

गणेश का आपके घर में निवास हो

हैप्पी दिवाली।

दीपों का यह जगमगता त्योहार

आपके जीवन में खुशियां लाए अपार

हैप्पी दीवाली।

दिये की रोशनी से आपके जीवन का अंधेरा दूर हो

दीपक की रोशनी जैसा मिले आपको अपनों का प्यार

दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

image credit freepik

धन की वर्षों आप पर सदैव बनी रहे

घर के हर कोने में हो रौनक

हैप्पी दीवाली आपको और आपके परिवार को।





आपके जीवन व घर में हमेशा लक्ष्मी और गणेश जी का वास हो

दीपों की रोशनी की तरह आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे।

दीवाली की शुभकामनाएं।

दीपों का यह जगमगता त्योहार

आपके जीवन में लाए खुशियां एक नहीं हजार बार

हैप्पी दीवाली।

