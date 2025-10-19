Diwali 2025 Shubh Muhurat: दीवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के लिए मिलेगा सिर्फ इतना समय, एक क्लिक में पढ़ें जरूरी बातें
Diwali 2025 laxmi Puja Date and Time वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दीवाली मनाई जाती है। इस पर्व को देशभर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए दीवाली (Diwali 2025) का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि दीवाली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।
दीवाली 2025 डेट और टाइम (Diwali 2025 Date and Time)
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक (Diwali 2025 Shubh Muhurat in Hindi) माह की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को 03 बजकर 44 मिनट पर शुरू हो रही है। वहीं, इस तिथि का समापन अगले दिन 21 अक्टूबर को 05 बजकर 54 पर होगा। ऐसे में इस बार दीवाली 20 अक्टूबर (Kab Hai Diwali 2025) को मनाई जाएगी।
लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त (Lakshmi Puja 2025 Shubh Muhurat in Hindi)
लक्ष्मी (Diwali Pujan Time 2025) पूजा मुहूर्त - शाम 07 बजकर 08 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक
प्रदोष (Diwali Timing 2025) काल - शाम 05 बजकर 46 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक
वृषभ (Diwali 2025 Puja Muhurat) काल - रात 07 बजकर 8 मिनट से रात 09 बजकर 03 मिनट तक
आज के शुभ मुहूर्त (today subha muhurtham)
अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 43 मिनट से प्रातः 12 बजकर 28 मिनट तक
अमृत काल: दोपहर 01 बजकर 40 मिनट से दोपहर 03 बजकर 26 मिनट तक
दीवाली पूजा नियम (Diwali Puja Niyam in Hindi)
- दीवाली पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े भूलकर भी धारण न करें।
- किसी से वाद-विवाद न करें।
- किसी के बारे में गलत न सोचें।
- घर और मंदिर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें।
- पूजा में टूटे हुए बर्तन प्रयोग न करें।
- मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की खंडित मूर्ति की पूजा न करें।
दीवाली पर जरूर करें दान (Diwali 2025 Daan)
दीवाली के दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न-धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से बिगड़े काम पूरे होते हैं।
मां लक्ष्मी के मंत्र
मां लक्ष्मी के मंत्र
1. या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी।
या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी॥
या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी।
सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥
2. ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ ।
या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी।
या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी॥
या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी।
सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥
3. ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ ।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
