Diwali 2025 Shubh Muhurat: दीवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के लिए मिलेगा सिर्फ इतना समय, एक क्लिक में पढ़ें जरूरी बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए दीवाली (Diwali 2025) का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि दीवाली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

दीवाली 2025 डेट और टाइम (Diwali 2025 Date and Time)

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक (Diwali 2025 Shubh Muhurat in Hindi) माह की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को 03 बजकर 44 मिनट पर शुरू हो रही है। वहीं, इस तिथि का समापन अगले दिन 21 अक्टूबर को 05 बजकर 54 पर होगा। ऐसे में इस बार दीवाली 20 अक्टूबर (Kab Hai Diwali 2025) को मनाई जाएगी।

लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त (Lakshmi Puja 2025 Shubh Muhurat in Hindi)

लक्ष्मी (Diwali Pujan Time 2025) पूजा मुहूर्त - शाम 07 बजकर 08 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक

प्रदोष (Diwali Timing 2025) काल - शाम 05 बजकर 46 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक

वृषभ (Diwali 2025 Puja Muhurat) काल - रात 07 बजकर 8 मिनट से रात 09 बजकर 03 मिनट तक

आज के शुभ मुहूर्त (today subha muhurtham)

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 43 मिनट से प्रातः 12 बजकर 28 मिनट तक

अमृत काल: दोपहर 01 बजकर 40 मिनट से दोपहर 03 बजकर 26 मिनट तक दीवाली पूजा नियम (Diwali Puja Niyam in Hindi) दीवाली पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े भूलकर भी धारण न करें।

किसी से वाद-विवाद न करें।

किसी के बारे में गलत न सोचें।

घर और मंदिर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें।

पूजा में टूटे हुए बर्तन प्रयोग न करें।

मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की खंडित मूर्ति की पूजा न करें।