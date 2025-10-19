Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दीवाली पर इन शुभकामना संदेशों के जरिए बांटे अपनों को प्यार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi 2025) मनाई जाती है, जिसे हम छोटी दीवाली के रूप में मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, इस तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। इस साल यह पर्व आज यानी 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में आप इस खास अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके लिए इस त्योहार को और भी खास बना सकते हैं।

छोटी दीवाली की शुभकामनाएं (Happy Chhoti Diwali 2025 Wishes)

1. छोटी दीवाली का दिन है खास, मां महालक्ष्मी को रिझा लो आज

प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी, सब इच्छाएं पूरी कर देंगी

छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं

2. नरक के हो जाए बंद द्वार, यमराज दे भय मुक्ति उपहार

बड़े आपका सौंदर्य अपार,खिलखिला उठे परिवार

छोटी दिवाली 2025 की शुभकामनाएं।

3. छोटी दीवाली के शुभ अवसर पर,

आपका जीवन खुशियों से जगमगाएं और

आपका घर गर्मजोशी और समृद्धि से भर जाए

छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं।

4. पूजा से भरी थाली है, चारों ओर खुशहाली है

आओ मिलकर मनाएं ये पर्व, आज छोटी दीवाली है

छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं।

5. चौदह दिए चौदस के, छोटी दीवाली पर जगमगाना

पटाखें और फुलझड़ियां, नरक चतुर्दशी पर जलाना

छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं

6. आपको और आपके परिवार को छोटी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

आपका घर खुशी, सद्भाव और सफलता की चमक से भर जाए

आप सभी को छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं

7. हंसते-मुस्कुराते दीप जलाओ,

जीवन में नई खुशियां लाओ।

दुःख-दर्द अपना भूलकर,

तुम सबको गले लगाओ।

8. जैसे भगवान कृष्ण ने नरकासुर का नाश किया

वैसे ही भगवान आपके जीवन में दुखों का नाश करें

छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं।

10. दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,

और प्यार से छोटी दिवाली मनाना

छोटी दिवाली 2025 की शुभकामनाएं!

11. चांद को चांदनी मुबारक,

सूरज को रोशनी मुबारक,

आपको और आपके पूरे परिवार को

छोटी दिवाली की मुबारक

12. दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार

मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!

छोटी दिवाली की 2025 शुभकामनाएं!