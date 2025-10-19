Language
    Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दीवाली पर इन शुभकामना संदेशों के जरिए बांटे अपनों को प्यार

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:30 AM (IST)

    हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दीवाली मनाई जाती हैं। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आप अपनों को इन संदेशों के जरिए शुभकामनाएं (Choti Diwali 2025 Wishes) भेज सकते हैं।

    Hero Image

    Choti Diwali 2025 Wishes in hindi (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi 2025) मनाई जाती है, जिसे हम छोटी दीवाली के रूप में मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, इस तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। इस साल यह पर्व आज यानी 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में आप इस खास अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके लिए इस त्योहार को और भी खास बना सकते हैं।

    छोटी दीवाली की शुभकामनाएं (Happy Chhoti Diwali 2025 Wishes)

    1. छोटी दीवाली का दिन है खास, मां महालक्ष्मी को रिझा लो आज
    प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी, सब इच्छाएं पूरी कर देंगी
    छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं

    2. नरक के हो जाए बंद द्वार, यमराज दे भय मुक्ति उपहार
    बड़े आपका सौंदर्य अपार,खिलखिला उठे परिवार
    छोटी दिवाली 2025 की शुभकामनाएं।

    3. छोटी दीवाली के शुभ अवसर पर,
    आपका जीवन खुशियों से जगमगाएं और
    आपका घर गर्मजोशी और समृद्धि से भर जाए
    छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं।

    Choti Diwali Wishes i

    4. पूजा से भरी थाली है, चारों ओर खुशहाली है
    आओ मिलकर मनाएं ये पर्व, आज छोटी दीवाली है
    छोटी दीवाली  2025 की शुभकामनाएं। 

    5. चौदह दिए चौदस के, छोटी दीवाली पर जगमगाना
    पटाखें और फुलझड़ियां, नरक चतुर्दशी पर जलाना
    छोटी दीवाली  2025 की शुभकामनाएं

    6. आपको और आपके परिवार को छोटी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
    आपका घर खुशी, सद्भाव और सफलता की चमक से भर जाए
    आप सभी को छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं

    Choti Diwali Wishes 2

    7. हंसते-मुस्कुराते दीप जलाओ,
    जीवन में नई खुशियां लाओ।
    दुःख-दर्द अपना भूलकर,
    तुम सबको गले लगाओ। 

    8. जैसे भगवान कृष्ण ने नरकासुर का नाश किया
    वैसे ही भगवान आपके जीवन में दुखों का नाश करें
    छोटी दीवाली 2025 की शुभकामनाएं।

    Choti Diwali Wishes 2

    10. दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,
    और प्यार से छोटी दिवाली मनाना
    छोटी दिवाली 2025 की शुभकामनाएं! 

    11. चांद को चांदनी मुबारक,
    सूरज को रोशनी मुबारक,
    आपको और आपके पूरे परिवार को
    छोटी दिवाली की मुबारक

    Choti Diwali Wishes 23

    12. दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार
    पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार
    मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!
    छोटी दिवाली की 2025 शुभकामनाएं! 