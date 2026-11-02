Dhanteras 2026: कंगाली का कारण बन सकती हैं धनतेरस पर की गई ये 5 भयंकर गलतियां, तुरंत हो जाएं सावधान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पांच दिवसीय पर्व के पहले दिन धनतेरस (Dhanteras 2026) मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवसर पर भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, धनतेरस पर इन शुभ कामों को करने से घर में स्थायी समृद्धि आती है और व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन-धान्य की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार 6 नवंबर ( Kab Hai Dhanteras 2026) को धनतेरस मनाया जाएगा।

शास्त्रों में धनतेरस से जुड़े नियमों के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ गलतियां करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं और साल भर पैसों की तंगी बनी रहती है। आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि धनतेरस के दिन किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

1.लोहे की चीजों की खरीदारी धार्मिक मान्यता के अनुसार, धनतेरस के दिन सोना-चांदी और बर्तन घर लाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी कैंची, चाकू, कील या सुई जैसी धारदार चीजों की खरीदारी न करें। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है।

2. पैसों का लेन-देन धनतेरस के दिन किसी को भी पैसे उधार देना या किसी से कर्ज लेना बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। यह गलती करने से घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं और धन की तिजोरी खाली हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

3. कांच की चीजें न खरीदें इस दिन कांच खरीदने की भी मनाही होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, धनतेरस के दिन कांच को घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। 4. काले रंग के कपड़े मान्यता के अनुसार, काले रंग के कपड़े धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इससे जीवन में अशांति बनी रहती है। इसलिए भूलकर भी धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े पहनने की गलती न करें।