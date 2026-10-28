धनतेरस पर 13 दीये जलाने की प्रथा क्या है? यम से लेकर कुबेर तक, घर के इन स्थानों पर दीपक रखना होता है शुभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धनतेरस पर 13 दीये जलाना 'यम दीपम' की परंपरा से जुड़ा है। इस त्योहार की सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक है इस दिन दीपदान करना। इन सभी दीयों का उद्देश्य अकाल मृत्यु से रक्षा और भविष्य के लिए घर-परिवार के लोगों की अच्छी सेहत की कामना करना होता है।

इन 13 दीयों के पीछे एक विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य भी होता है और हर दीया सुरक्षा का प्रतीक होता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार, धनतेरस दिवाली से दो दिन पहले, कार्तिक महीने में आता है। यह पर्व आयुर्वेद और आरोग्य के देवता 'धन्वंतरि' के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

धन्वंतरि का प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ था और वो इसी दिन अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का एक मुख्य उद्देश्य घर के हर कोने को प्रकाशित करना है और इस दिन त्रयोदशी तिथि भी होती है, इसलिए 13 की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं किन स्थानों पर दीपक रखना सबसे शुभ होता है और इनका महत्व क्या है?

धनतेरस पर 13 दीप जलाने का महत्व धनतेरस पर 13 की संख्या का विशेष महत्व होता है। पारंपरिक वर्ष के 13 चंद्र महीनों में से हर एक महीने के लिए एक दीपक जलाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि एक साथ 13 दीये जलाने से आने वाले सभी महीनों में घर-परिवार की सुरक्षा होती है। इन 13 दीयों को शरीर के 13 मुख्य प्राणों से भी जोड़ा जाता है।

इन 13 दीयों के बीच में एक मुख्य दीया होता है, जिसे 'यम दीपम' या यम का दीया कहा जाता है। इसे मृत्यु के देवता यम को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है, जिससे घर के लोगों में अकाल मृत्यु का भी न रहे।