ऋषि विश्रवा के दो पुत्र: एक को मिला देवताओं का पद, दूसरा बना लंकापति रावण! 99% लोग नहीं जानते होंगे यह सच

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पौराणिक कथाओं में कुबेर और रावण के कई प्रसंग सामने आते हैं। जहां एक तरफ कई कथाएं प्रचलित हैं कि रावण ने देवताओं के खजांची कुबेर भगवान से सोने की लंका युद्ध में ले ली थी और स्वयं लंकापति बन बैठा था। वहीं कुछ कथाएं रावण और कुबेर के रिश्ते के बारे में भी बताती हैं।

हिंदू परंपरा में गहराई से रचे-बसे ये पात्र आज भी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देते हैं। रावण और कुबेर के रिश्ते को समझने से हमें दैवीय और आसुरी शक्तियों के आपसी टकराव और कई रहस्यों के बारे में गहराई से जानने का मौका मिलता है।

आइए आपको बताते हैं वास्तव में कुबेर और लंकापति रावण का रिश्ता क्या था और क्या सच में दोनों ऋषि विश्रवा के भाई थे? यही नहीं आपको यह भी बताते हैं कि आखिर दोनों के बीच युद्ध का कारण क्या था?

कुबेर और रावण का आपसी संबंध कुबेर और रावण की कहानी आपस में जुड़ी हुई नियति की कहानी है। वासतव में दोनों एक ही पिता की संतान थे। जहां एक तरफ धन के देवता कुबेर, ऋषि विश्रवा और इलाविदा के पुत्र थे। वहीं ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेसी जो एक असुर राजकुमारी थीं उनसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। इस तरह, कुबेर रावण और उसके भाई-बहनों के सौतेले भाई थे।

कौन थे रावण और कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा? ऋषि विश्रवा रामायण के दो सबसे शक्तिशाली वंशों के मिलन बिंदु माने जाते हैं। ऋषि पुलस्त्य के पुत्र और परोपकारी कुबेर के साथ दस शीश वाले रावण दोनों के पिता के रूप में, ऋषि विश्रवा स्वयं 'धर्म' की गहरी जटिलता को दिखाते हैं।

सर्वोच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे विश्वा के विवाह और पितृत्व से जुड़े निर्णयों ने लंका और पूरी महागाथा की नियति को आकार दिया। एक तपस्वी युवा से लेकर उनके दो विवाहों की गाथा तक, उनका चरित्र रामायण महाग्रंथ का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इलाविदा से विवाह के बाद जहां एक तरफ कुबेर का जन्म हुआ, वहीं कैकसी से विवाह के बाद रावण का जन्म होना रामायण की पूरी कथा का निर्माण बिंदु था।

कठोर तपस्या करके उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जिन्होंने उन्हें अपार धन, 'पुष्पक विमान' और लंका की भव्य स्वर्ण नगरी आशीर्वाद में प्रदान की। वहीं राक्षसी प्रवृत्ति वाले रावण की जब कुबेर जी की इस संपत्ति पर नजर पड़ी तब सत्ता की तीव्र लालसा में, रावण ने बल और छलपूर्वक लंका, पुष्पक विमान और कुबेर के सारे खजाने को उनसे छीन लिया। कुबेर, जो युद्ध के नहीं बल्कि धन के देवता थे, रावण की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा।