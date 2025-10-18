Dhanteras 2025: धनतेरस पर इन भक्तिमय संदेशों से भेजें शुभकामनाएं, कृपा बरसाएंगे धन के देवता कुबेर

Language
    धनतेरस का पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, कुबेर जी और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है। यह त्योहार धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली लाता है, तो आइए इस शुभ अवसर पर अपनों को शुभकामनाएं भेजते हैं।

    धनतेरस की शुभकामनाएं।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस (Dhanteras 2025) का पर्व मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, कुबेर जी और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है। इस साल यह आज यानी 18 अक्टूबर, दिन शनिवार को मनाया जा रहा है, तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

    धनतेरस की शुभकामनाएं (Dhanteras 2025 Wishes)

    • ये धनतेरस (Devotional Greetings) बनाए आपके जीवन को खास, घर में हो कुबेर जी का वास। रिश्तों में भर जाए प्यार की मिठास, यही है हमारी मन की आस। शुभ धनतेरस!
    • धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो अपार, खुशियों से भरा रहे आपका संसार। इस धनतेरस हो सौभाग्य की बौछार। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!
    • हर दिल में बसे खुशियों की झलक, धनतेरस पर हो सोने की चमक, समृद्धि की हो नई कहानी, आपके जीवन में बरसे भगवान कुबेर की कृपा! हैप्पी धनतेरस!
    • सोने का रथ, चांदी की पालकी, बैठकर जिसमें है मां लक्ष्मी आईं, कुबेर जी (Kuber Blessings) का हो आपके घर में वास, धनतेरस की ढेर सारी बधाई।
    • भगवान धन्वंतरि आपको आरोग्य प्रदान करें, मां लक्ष्मी धन-धान्य और कुबेर जी समृद्धि। यह त्योहार आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और खुशहाली लेकर आए। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!
    • दीपक की रोशनी, मिठाइयों की मिठास, पटाखों की बौछार, धन-धान की बरसात, भगवान धन्वंतरि की कृपा से हर दिन आपके लिए खुशियां लेकर आए। शुभ धनतेरस!
    • दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो। मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर, इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हों। धनतेरस की हार्दिक बधाई!
    • दिन-दूनी रात चौगुनी हो तरक्की, जीवन में हो उन्नति और हर काम में प्रगति। अपनों के साथ दिन दोगुना और रात चौगुना हो आपका सम्मान। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!
    • धनतेरस का शुभ दिन है आया, साथ में अपने खुशियां लाया। मां लक्ष्मी और कुबेर जी का बरसे आपके ऊपर आशीर्वाद, हर दिन हो सुख की बरसात। शुभ धनतेरस 2025
    • घर में विराजें लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें। सेहत और समृद्धि नित घर में आती रहे। यह धनतेरस आपके लिए बेहद सुखदायी रहे। धनतेरस की बधाई!

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।