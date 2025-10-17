Language
    Dhanteras 2025 Wishes: धनतेरस पर अपनों को इन खास संदेशों से दें शुभकामना, दिन बनेगा और भी खास

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धनतेरस से ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं धनतेरस के शुभ (festival greetings) संदेश।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पौराणिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी पर समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस (Dhanteras 2025) को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार, सोने-चांदी के गहने या अन्य सामान खरीदते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में आप इस खास मौके पर अपने प्रियजनों व परिवार के लोगों को धनतेरस के ये शुभकामना संदेश (auspicious messages) भेज सकते हैं।

    धनतेरस की शुभकामनाएं (Dhanteras 2025 wishes)

    1. धनतेरस पर हो सदा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद,
    घर-आंगन रहे सुख-शांति से आबाद।
    Happy Dhanteras 2025

    2. धनतेरस का ये प्यारा त्योहार,
    जीवन में लाएं खुशियां अपार।
    माता लक्ष्मी विराजें आपके द्वार,
    सभी कामना करें आपकी स्वीकार।
    Happy Dhanteras 2025 

    3. धनतेरस का ये पावन त्यौहार,
    आपके जीवन में लाए खुशियों की बहार।
    मां लक्ष्मी का हो सदा वास,
    आपके घर में रहे सदा प्रकाश।
    Happy Dhanteras 2025

    4. प्रगति पर आपका कारोबार हो,
    घर में सुख शांति का विस्तार हो।
    हर संकट का नाश हो,
    ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो।
    Happy Dhanteras 2025

    5. दीप जले हर कोने में,
    रोशनी से रोशन हो हर दिन।
    धनतेरस की शुभकामनाएं आपको,
    खुशियों से भर जाए जीवन।
    Happy Dhanteras 2025 

    6. दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार,
    परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार।
    होती रहे सदा आप पर धन की बौछार,
    ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार।
    Happy Dhanteras 2025

    7. आप के यहां धन की बरसात हो,
    मां लक्ष्मी का निवास हो।
    संकट का नाश हो,
    सर पे उन्नति का ताज हो।
    Happy Dhanteras 2025

    9. मां लक्ष्मी का नूर आप पर बरसे,
    हर कोई आपसे मिलने को तरसे।
    भगवान आपको दे इतने पैसे,
    कि आप चिल्लर पाने को तरसें ।
    Happy Dhanteras 2025

    10. सफलता कदम चूमती रहे,
    खुशी आसपास घूमती रहे।
    यश इतना फैले की कस्तूरी शर्मा जाये,
    लक्ष्मी की कृपया इतनी हो की बालाजी भी देखते रह जाये।
    Happy Dhanteras 2025

    11 लक्ष्मी आएगी इतनी की सब जगह नाम होगा,
    दिन रात व्यापार बढ़े, इतना अधिक काम हो आपका।
    घर, परिवार, समाज में बनेंगे आप सरताज।
    Happy Dhanteras 2025 