Chandra Gochar 2025: धनतेरस तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कारोबार में लग जाएंगे चार चांद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना कई राशि के जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। इस महीने में कई प्रमुख त्योहार मनाए जा रहे हैं। खासकर, धनतेरस, दीवाली और छठ पूजा आने वाले दिनों में मनाए जाएंगे। इस दौरान कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। वहीं, चंद्र देव नियमित अंतराल पर राशि परिवर्तन करेंगे।

ज्योतिषियों की मानें तो चंद्र देव ने रमा एकादशी से एक दिन पहले राशि परिवर्तन किया है। चंद्र देव ने सिंह राशि में गोचर किया है। चंद्र देव के सिंह राशि में गोचर करने से दो राशि के जातकों को धनतेरस तक विशेष लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं-

कर्क राशि चंद्र देव के सिंह राशि में गोचर करने से सिंह राशि के जातकों को लाभ देखने को मिल सकता है। खासकर, कारोबार से जुड़े लोगों को धनतेरस तक धन लाभ हो सकता है। कारोबार में तेजी देखने को मिल सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बेवजह टेंशन न करें। कोई मनोकामना पूरी होगी। इससे मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक तनाव दूर होगी। शुभ मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आय में बढ़ोतरी होगी। आप दूसरे को रोजगार देने में सफल होंगे। चंद्र और गुरु की कृपा से आपको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।