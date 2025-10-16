Dhanteras 2025: इस पौधे को लगाने से मिलती है कुबेर देव की कृपा, धनतेरस पर जरूर लाएं घर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं क्रासुला के पौधे की। यह पौधा कुबेर देव (Kuber Dev) को काफी प्रिय माना गया है। इस बार शनिवार 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में आप इस खास मौके पर घर में क्रासुला का पौधा लगा सकते हैं। जिससे आपको कुबेर देव की कृपा के साथ-साथ और भी कई लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य पौधे भी अपने घर में लगा सकते हैं, जिससे काफी शुभ परिणाम मिलते हैं।

क्या है सही दिशा धनतेरस या उसके आसपास घर में क्रासुला का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि आप इस पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिशा को कुबेर देव की दिशा

माना जाता है। ऐसे में उत्तर दिशा में इस पौधे को लगाने से घर में धन-संपत्ति का आगमन होता है। इसके साथ ही इस पौधे को घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है। ऐसा करने से जातक के लिए तरक्की के योग बनने लगते हैं।

मां लक्ष्मी की भी मिलती है कृपा घर में क्रासुला का पौधा लगाने से साधक को कुबेर देव के साथ-साथ धन की देवी अर्थात मां लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। जिससे धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। क्रासुला को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है। ऐसे में धनतेरस के खास मौके पर इस पौधे को अपने घर जरूर लाएं।