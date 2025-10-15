Dhanteras पर सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदने का खास है महत्व, खुलते हैं सुख-समृद्धि के द्वार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पौराणिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि हाथ में अमृत का एक पात्र लिए प्रकट हुए थे। ऐसे में इस दिन को अमृत के कलश को लेकर ही भी प्रकट हुए थे। इस दिन को धनतेरस को धनत्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस (Dhanteras 2025) पर विशेष रूप से सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदे जाते हैं। चलिए जानते हैं इनका महत्व।

सोना खरीदने का महत्व धनतेरस पर सोने से बनी चीजें जैसे सोने के सिक्के या फिर गहने खरीदना काफी शुभ माना जाता है, जिसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में सोने को शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि धनतेरस पर सोना खरीदने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही उसे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है।

इसलिए खरीदी जाती है चांदी धनतेरस पर चांदी से बनी चीजें खरीदना भी एक अच्छा विकल्प है। कई लोग अपनी सहुलियत के अनुसार, धनतेरस पर चांदी भी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि सोने की तरह ही धनतेरस के दिन चांदी खरीदना भी काफी शुभ माना गया है। चांदी को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, जो शांत व ऊर्जा का प्रतीक हैं। ऐसे में धनतेरस पर चांदी से बनी चीजें जैसे चांदी के सिक्के, बर्तन और गहने आदि खरीदने से घर में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है।