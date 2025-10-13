Dhanteras 2025: इन मंत्रों के जप से करें भगवान धन्वंतरि को प्रसन्न, धन से भर जाएगी खाली तिजोरी

भगवान धन्वंतरि के नाम

ॐ श्रीमते नमः

ॐ धन्वन्तरये नमः

ॐ देवाय नमः

ॐ शुचये नमः

ॐ सर्वाश्चर्यमयाय नमः

ॐ धामरूपिणे नमः

ॐ परबलार्दनाय नमः

ॐ नित्याय नमः

ॐ सर्वेश्वराय नमः

ॐ सत्याय नमः

ॐ सत्यनिष्ठाय नमः

ॐ परात्पराय नमः

ॐ चतुर्भुजाय नमः

ॐ प्रसन्नात्मने नमः

ॐ सर्वविघ्न-निवारकाय नमः

ॐ कामदाय नमः

ॐ करुणासिन्धवे न

ॐ कमलाकामुकाय नमः

ॐ परस्मै नमः

ॐ पुरुष्टुताय नमः

ॐ पुण्यकीर्तये नमः

ॐ क्रतुभुजे नमः

ॐ जनार्दनाय नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ भक्तवत्सलाय नमः

ॐ दरस्मिताय नमः

ॐ सुरोत्तमाय नमः

ॐ सर्वशक्तिमयाय नमः

ॐ अनन्ताय नमः

ॐ सर्वसाक्षिणे नमः

ॐ दामोदराय नमः

ॐ सर्वज्ञाय नमः

ॐ सर्वदाय नमः

ॐ सत्यवाचे नमः

ॐ सत्यविक्रमाय नमः

ॐ शिपिविष्टाय नमः

ॐ परन्धाम्ने नमः

ॐ शान्ताय नमः

ॐ उदाराय नमः

ॐ सनातनाय नमः

ॐ प्रियव्रताय नमः

ॐ नारसिंहाय नमः

ॐ कमठाय नमः

ॐ अव्ययाय नमः

ॐ सुधाप्रदाय नमः

ॐ भैषज्य-कराय नमः

ॐ रामाय नमः

ॐ कृतिने नमः

ॐ कामदुहे नमः

ॐ भक्तपालकाय नमः

ॐ वीर्यवते नमः

ॐ देवदेवाय नमः

ॐ जगन्नाथाय नमः

ॐ दक्षाय नमः

ॐ प्राणदाय नमः

ॐ प्राणरूपाय नमः

ॐ प्रणतार्तिहराय नमः

ॐ अच्युताय नमः

ॐ प्रियोपदेशकाय नमः

ॐ श्रीदाय नमः

ॐ श्रीमयाय नमः

ॐ श्रीनिकेतनाय नमः

ॐ आयुर्वेद-प्रवक्त्रे नमः

ॐ धन्विने नमः

ॐ हरये नमः

ॐ कर्त्रे नमः

ॐ कारयित्रे नमः

ॐ प्रज्ञारूपाय नमः

ॐ सर्वजीवेश्वराय नमः

ॐ जिष्णवे नमः

ॐ भृश-व्यूहात्मकाय नमः

ॐ अभवाय नमः

ॐ अब्जारुहाय नमः

ॐ सहस्राक्षाय नमः

ॐ राजेन्द्राय नमः

ॐ सुभोगभाजे नमः

ॐ सर्वार्थाय नमः

ॐ सर्वसाधकाय नमः

ॐ लोककृते नमः

ॐ लोकेशाय नमः

ॐ पावनाय नमः

ॐ पापसंहर्त्रे नमः

ॐ लोकपावनाय नमः

ॐ कोदण्डिने नमः

ॐ शुद्धाय नमः

ॐ अनन्तदृष्टये नमः

ॐ लोकातीताय नमः

ॐ पुण्यकीर्तये नमः

ॐ लोकनाथाय नमः

ॐ निवृत्तात्मने नमः

ॐ धीरोदात्ताय नमः

ॐ माननीयाय नमः

ॐ प्रतापवते नमः

ॐ सुकीर्तिमते नमः

ॐ सुभगाय नमः

ॐ सुन्दराय नमः

ॐ सुप्रतापाय नमः

ॐ त्रिगुणाय नमः

ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः

ॐ लोकात्मने नमः

ॐ अर्चारूपाय नमः

ॐ त्रिविक्रमाय नमः

ॐ महातेजसे नमः

ॐ धर्मपरायणाय नमः

ॐ जितक्रोधाय नमः

ॐ जगत्प्रियाय नमः