Dhanteras पर सूखा धनिया और नमक खरीदने से मिलेगा लाभ, इन उपायों से पाएं मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस बार धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन को भगवान धन्वंतरि के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन पर इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ-साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना काफी शुभ माना गया है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस पर आपको सोने-चांदी के अलावा और किन चीजें को खरीदने से लाभ मिल सकता है।

मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा। धनतेरस पर सूखा या खड़ा धनिया खरीदना भी काफी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदकर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। माना जाता है कि इससे साधक को मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद आप इसे अगले दिन धन के स्थान या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से साधक के लिए धन लाभ के योग बनने लगते हैं।

नहीं सताएगी नेगेटिव एनर्जी धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर पिसा हुआ सेंधा नमक खरीदना अधिक शुभ माना गया है। इससे सुख-समृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही आप नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए इससे कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए सेंधा नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर इसे मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर बांध दें। धनतेरस के दिन इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता।