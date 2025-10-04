Dhanteras 2025: सोना-चांदी ही नहीं, धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना भी मानते हैं शुभ

धनतेरस (Dhanteras 2025) का पर्व 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरि माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा का विधान है। इस दिन सोना-चांदी खरीदने का भी महत्व है तो आइए इस पावन अवसर पर क्या खरीदना चाहिए इस आर्टिकल में जानते हैं जो इस प्रकार हैं -

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Dhanteras 2025: धनतेरस का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। इस साल यह 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। वहीं, इस दिन सोना और चांदी खरीदने की भी परंपरा हैं, क्योंकि यह धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर आप सोने-चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं,

