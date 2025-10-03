Diwali की रात करें ये उपाय, दूर होगा जीवन का भारी से भारी अंधकार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Diwali Night Remedies: दीपावली, कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाने वाला महापर्व है। दीवाली की रात को 'महानिशा' या 'सिद्ध रात्रि' भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौके पर की गई साधनाएं और उपाय तुरंत फल देते हैं। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो दिवाली की रात कुछ विशेष उपाय करके उस अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, तो आइए इस आर्टिकल में उन अचूक उपायों के बारे में जानते हैं -