धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली (Dev Deepawali 2026) का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार यह पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने काशी में उतरकर गंगा के घाटों पर दीप जलाए थे।

इसलिए इस दिन देव दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व देश के अलग-अलग राज्यों में कई पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है, तो आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में देव दीपावली को किन नामों से जाना जाता है और इसे मनाने की खास परंपराएं क्या हैं।

उत्तर प्रदेश - देव दीपावली उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दिन काशी के घाटों पर खास रौनक देखने को मिलती है। मिट्टी के दीये जलाए जाते हैं और भव्य महाआरती का आयोजन होता है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

महाराष्ट्र और गोवा - त्रिपुरारी पूर्णिमा इन दोनों राज्यों में देव दीपावली के पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व की कथा भगवान शिव द्वारा राक्षस त्रिपुरासुर के संहार से जुड़ी है। इस पर्व के अवसर पर यहां शाम के समय मंदिरों के बाहर बने ऊंचे पत्थर के दीपस्तंभों पर मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं।

बिहार और झारखंड - कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान बिहार और झारखंड में देव दीपावली को कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान के नाम से जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान करने का विशेष महत्व है। साथ ही लोग भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करते हैं।