23 या 24 नवंबर, कब मनाई जाएगी देव दीपावली? नोट कर लें सही डेट और प्रदोष काल में दीपदान का सबसे सटीक मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देव दीपावली (Dev Deepawali 2026) के पर्व का विशेष महत्व है। इस पर्व को हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन स्वयं देवी-देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर काशी के गंगा घाटों पर दीवाली मनाते हैं।

इस दौरान काशी के घाटों पर बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। देव दीपावली के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने का अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और शुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि देव दीपावली किस दिन मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है।

देव दीपावली 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Dev Deepawali 2026 Date and Shubh Muhurat) कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत: 23 नवंबर को रात 11 बजकर 42 मिनट पर

कार्तिक पूर्णिमा तिथि का समापन: 24 नवंबर को रात 08 बजकर 23 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा।

प्रदोषकाल देव दीपावली मुहूर्त: शाम 05 बजकर 08 मिनट से 07 बजकर 47 मिनट तक