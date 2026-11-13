योगनिद्रा से कैसे जागते हैं भगवान विष्णु? शंख और घंटी बजाने का ये अनोखा रहस्य जानकर कहेंगे- 'जय श्रीहरि'

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार महीने की लंबी योगनिद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन चतुर्मास का समापन होता है। इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है।

देवउठनी एकादशी से विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस पावन रात को घरों और मंदिरों में शंख, घंटियां, थाली और सूप बजाकर भगवान विष्णु को जगाने की अनोखी और सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाती है। इसे जानकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भगवान विष्णु को शंख, घंटियां, थाली और सूप बजाकर क्यों उठाया जाता है और इसके पीछे क्या वजह है। आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।