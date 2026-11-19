धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सिख धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है गुरु नानक जयंती। इस दिन को सिखों के प्रथम गुरु नानक जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे प्रकाश पर्व और गुरुपुरब के नाम से भी जाना जाता है।

गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से न सिर्फ सिखों को बल्कि सभी धर्म के लोगों को प्रेम, समानता, ईमानदारी और मानव सेवा का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों लिए प्रासंगिक हैं। उनके सम्मान में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गुरुनानक जयंती के रूप में मनाया जाता है और गुरुद्वारों में प्रकाश उत्सव होता है। साथ ही, इस दिन लंगर का आयोजन भी होता है। आइए आपको बताते हैं इस साल कब मनाई जाएगी गुरु नानक जयंती और इस पर्व का महत्व क्या है?

गुरु नानक जयंती 2026 कब है? इस साल गुरु नानक जयंती 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।

इस साल कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को है। इसी वजह से इसी दिन गुरु नानक जी का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा।

सिख धर्म में इस दिन को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

अगर हम नानकशाही कैलेंडर की मानें, तो यह तिथि 9 मघ्घर को पड़ती है, जो इस साल 24 नवंबर को है।

गुरु नानक जयंती के दिन कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा इस साल 24 नवंबर को है। पूर्णिमा तिथि आरंभ: 23 नवंबर 2026,रात्रि 11 बजकर 42 मिनट से

पूर्णिमा तिथि समापन: 24 नवंबर 2026, रात्रि 8 बजाकर 23 मिनट तक। गुरु नानक जयंती का महत्व सिख परंपरा के सभी दस गुरुओं की कहानी दिल को छूने वाली है जिससे आज भी हिम्मत मिलती है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी के जन्म की भी त्याग की कहानी है। उन्होंने सिख धर्म के सम्मान के लिए कई कुर्बानियां दीं और लोगों के मन में समानता जगाई।