धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती सिख लोग बेहद ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इस पावन अवसर को 'गुरुपर्व' और 'प्रकाश पर्व' के नाम से भी जाना जाता है। यह खास दिन गुरु नानक देव जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं और मानवता के लिए उनके संदेशों को याद करने का सबसे सुनहरा दिन है।

गुरु नानक देव जी स्वभाव से काफी दयालु, अत्यंत शांत, विनम्र और चिंतनशील थे। आध्यात्मिक होने के साथ वे समाज की बुराई के प्रति निडर और स्पष्ट सोच रखते हैं। आज हम गुरु नानक देव जी और भाई लालो की कहानी जानेंगे, जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत का संदेश देती है।

जब गुरु नानक और उनके साथी गांव में बढ़े, तो लोग बाबा नानक के आने पर काफी खुश हुए। लालो, जो एक सीधा-सादा और मेहनती बढ़ई था, उनसे मिलने के लिए पहुंचा। उसने बाबा के बारे में काफी नाम सुना था, तो उनकी सेवा करने की इच्छा जताई। उसने गुरु को अपने घर बुलाने का मन बना लिया था। वह गुरु नानक के पैरों में गिर पड़ा और बोला, 'हे बाबा जी, आपकी दिव्य मौजदूगी देखकर मेरा मन काफी प्रसन्न है। कृपा करके मेरे घर पधारे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं।'

गुरु नानक ने लालो की बात मान ली और बढ़ई के साधारण घर में खाने के लिए चले गए। उन्होंने और उनके साथियों ने सादा खाना खाया। यह उस इलाके का सामान्य खाना था, जिसमें चावल, दाल, दही और चपाती होती थी। भले ही यह दिखने में सादा खाना था, लेकिन इसके पीछे प्यार की भावना छिपी थी, तो गुरु नानक को यह खाना काफी पसंद आया। लालो और उसकी पत्नी काफी मेहनती थे। जब गुरु जी चले गए तो उन्होंने गुरु के आने पर खुद को खुशकिस्मत समझा।

गुरु नानक ने मलिक भागो को दी जीवन की बड़ी सीख उसी गांव में मलिक भागो नाम का एक बेहद अमीर आदमी भी था। वह उस इलाके का गवर्नर था। वह लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता था, लेकिन हर साल भगवान को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव मनाता था। उसके नौकर पूरे भारत से महंगा, दुर्लभ और स्वादिष्ट खाना लाते थे। उन्हें खाना बनाने में कई दिन भी लग जाते थे। जब उसने सुना कि गुरु नानक उसके इलाके में आए हैं, तो मलिक भागो ने अपने सेवकों द्वारा गुरु नानक के पास एक संदेश भेजा कि वह उसके घर दावत में आए।

पहले तो गुरु नानक ने साथ चलने से मना कर दिया लेकिन दूत ने डरते हुए कहा कि, 'अगर आप मेरे साथ दावत में नहीं चलेंगे तो वह मुझे पीट सकता है।' इसलिए गुरु जी उसके साथ चले गए। जब वे मलिक भागो के घर पहुंचे तो उन्होंने कुछ नहीं खाया।

इसके बजाय वह अकेले ही ध्यान करने लगे। मलिक भागो को काफी बुरा लगा। उसे पता चला था कि गुरु ने ठीक एक दिन पहले लालो के घर खाना खाया था। वह गुस्से में गुरु के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि, 'बाबा, आपने यह खाना क्यों नहीं खाया?' आप एक नीची जाति के बढ़ई के घर खा सकते हैं लेकिन मेरा खाना नहीं। यह खाना सबसे महंगा, स्वादिष्ट और अनोखा है।

तब गुरु नानक जी कहते हैं कि, 'मैं तुम्हें बताता हूं मैंने तुम्हारे घर क्यों खाना नहीं खाया?' उन्होंने एक सेवक को लालो के घर जाकर कुछ खाना लाने को कहा। जब खाना आया, तो गुरु जी ने अपने एक हाथ में लालो के घर की एक रोटी ली। दूसरे हाथ में उन्होंने मलिक भागो के खाने की एक चपाती ली। उन्होंने चपातियों को दबाना शुरू किया और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सब हैरान हो गए।

लालो की रोटी से दूध निकला और भागो की रोटी से खून, यह चमत्कार देखकर हर कोई हैरान हो गया। गुरु की बातों ने मलिक भागो का जीवन बदल दिया तब गुरु नानक जी ने कहा कि, लालो ईमानदारी से काम करता है और कमाता है। उसकी पत्नी प्यार से खाना बनाती थी और वे उसे प्यार और भक्ति के भाव से परोसता था। लालो का खाना संत के लिए दूध जैसा था। जबकि आपके सेवकों ने डर की वजह से खाना बनाया है। उन्हें डर है कि अगर कुछ गलती हो गई तो क्या होगा और वे आपसे काफी नाराज हैं कि आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। इसलिए आपका खाना खून की तरह है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सिर्फ प्यार से बनाया गया खाना ही शरीर पर अच्छा असर दिखाता है।