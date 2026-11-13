12 साल की उम्र में संभाली जिम्मेदारी, फिर बने 'शेर-ए-पंजाब'; जाने महाराजा रणजीत सिंह ने कैसे खड़ा किया सिख साम्राज्य

आशीष तिवारी, जालंधर। पंजाब के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह का आज जन्मदिवस है। इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह का नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है, जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। उन्होंने बिखरी हुई सिख मिसलों को एकजुट कर शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी।

अपनी वीरता, दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और कूटनीतिक समझ के दम पर उन्होंने ऐसा शासन स्थापित किया, जिसकी सीमाएं लाहौर से लेकर मुल्तान, कश्मीर और पेशावर तक फैली थीं। जिसे अखंड पंजाब का नाम दिया गया। यही वजह है कि उन्हें आज भी 'शेर-ए-पंजाब' के नाम से याद किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है। उनके पिता का नाम महा सिंह और माता का नाम राज कौर था। उनके पिता सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे।

बचपन में चेचक की बीमारी के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बावजूद उनके साहस और नेतृत्व क्षमता में कभी कमी नहीं आई। उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं मिली, लेकिन बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला का प्रशिक्षण दिया गया।