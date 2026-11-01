'पंजाब से अपनी जड़ों को कभी न टूटने दें सिख', UK में महाराजा दलीप सिंह की बरसी पर अकाल तख्त जत्थेदार का आह्वान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दलीप सिंह की 133वीं बरसी को समर्पित समारोह में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने शिरकत की। यूके के थैटफोर्ड में आयोजित इस समारोह के दौरान उन्होंने सिख समुदाय को अपनी जड़ों और पंजाब से जुड़े रहने, आपसी मतभेद भुलाकर कौम के बड़े हितों के लिए एकजुट होने तथा अपनी ऐतिहासिक विरासत को संभालने का आह्वान किया।

समारोह से पहले जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने सिख संगत के साथ थैटफोर्ड में स्थापित महाराजा दलीप सिंह के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इसके बाद वह प्राचीन घर पहुंचे, जिसे महाराजा के पुत्र प्रिंस फ्रेडरिक दलीप सिंह ने वर्ष 1921 में थैटफोर्ड शहर को संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिया था।

करीब 1490 में निर्मित इस ऐतिहासिक इमारत में महाराजा दलीप सिंह के अलावा उनके पांच पुत्रों और तीन बेटियों से जुड़ी ऐतिहासिक निशानियां भी रखी गई हैं। यूके में जन्मे सिख भूपिंदर सिंह बैंस (पीटर बैंस) ने महाराजा से जुड़े विभिन्न परिवारों से इन निशानियों को एकत्र कर सुरक्षित रखा है।

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने कहा कि महाराजा दलीप सिंह का जीवन सिख कौम और पंजाब के प्रति प्रेम की प्रेरणा देता है। वह वर्ष 1893 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अकाल चलाना कर गए थे। उनका दोबारा सिखी से जुड़ना और अपनी जड़ों की ओर लौटना आज की पीढ़ी के लिए बड़ा संदेश है।

उन्होंने कहा कि महारानी जिंद कौर ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने पुत्र को सिखी से दोबारा जोड़ने का प्रयास किया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी धार्मिक परंपराओं और पंजाब की विरासत को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है।

जत्थेदार ने विदेश में बसने के लिए पंजाब में अपनी जमीनें बेचने के बढ़ते रुझान पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रोजगार और मेहनत मजदूरी के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जन्मभूमि और विरासत से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पंजाब गुरु साहिबान की धरती है, जहां से गुरमत का दर्शन पूरी दुनिया में फैला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विदेशों में रह रहे सिख नौजवान भी अपनी धार्मिक जड़ों से दोबारा जुड़ेंगे।