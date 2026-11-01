MP अमृतपाल की पार्टी वारिस पंजाब दे में कलह, प्रिंसिपल ड्राफ्टिंग कमेटी का आरोप, सरकारी तंत्र कर रहा हस्तक्षेप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे की अंतर कलह खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी की प्रिंसिपल ड्राफ्टिंग कमेटी ने पार्टी में सरकारी तंत्र के कथित हस्तक्षेप और फैसलों पर बाहरी प्रभाव का आरोप लगाते हुए सिख संगतों से संगठन की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की है।

कमेटी ने पंजाब के 23 जिलों का संगठन भंग करने और अपने पांच सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर सवाल उठाए। कमेटी ने जिला प्रधानों का संगठन भंग करने के निर्णय को गैर-संवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया।

31 अक्टूबर को भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह और भाई केहर सिंह की शहादत को नमन करते हुए जारी बयान में कमेटी ने कहा कि अकाली दल वारिस पंजाब दे किसी परिवार, व्यक्ति या सरकारी तंत्र की संपत्ति नहीं, बल्कि पंथ और पंजाब की संगतों की अमानत है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी संगतों की है।

भंडाल के अनुसार, 20 अक्टूबर को बहुमत जिला प्रधानों ने तथ्यों और सबूतों के साथ छह पन्नों का पत्र कार्यकारी प्रधान को सौंपा। इसमें कथित बाहरी प्रभाव से पार्टी को मुक्त कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ठोस कार्रवाई न होने पर श्री फतेहगढ़ साहिब में बैठक हुई और गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में अरदास के बाद प्रिंसिपल ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई।

5 सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कमेटी ने बापू तरसेम सिंह समेत पांच नेताओं और बहुमत जिला प्रधानों के साथ करीब पांच घंटे बैठक की। कमेटी के मुताबिक, बापू तरसेम सिंह ने जांच और सख्त कार्रवाई के लिए तीन दिन मांगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर 23 जिलों का संगठन भंग कर दिया गया और कमेटी के पांच सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई।