'चार दशक बाद भी नहीं मिला दिल्ली दंगा पीड़ितों को इंसाफ', SGPC प्रधान ने घटना को बताया लोकतंत्र के माथे का कलंक

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नवंबर 1984 में दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हुए सिख कत्लेआम के जख्म आज भी हरे हैं। चार दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पीड़ित सिख परिवारों को इंसाफ नहीं मिल सका है। यह बात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने 1984 के सिख कत्लेआम में मारे गए सिखों व उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देते हुए कही।

एडवोकेट धामी ने कहा कि नवंबर 1984 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की शह पर एक नवंबर से करीब एक सप्ताह तक सिखों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। सिखों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। मानवता के खिलाफ यह घिनौना कृत्य था, जिसने पूरी दुनिया के संवेदनशील लोगों को झकझोर कर रख दिया था। सिख कत्लेआम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के माथे पर कलंक है।

नवंबर का महीना आते ही कत्लेआम के पीड़ित परिवारों और पूरी सिख कौम के पुराने जख्म फिर ताजा हो जाते हैं। सरकारों की जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने और कत्लेआम के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएं।