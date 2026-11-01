लुधियाना से सफर कर रहे युवक की ट्रेन से गिरकर मौत, बिना टिकट भी हाईकोर्ट ने 10 साल बाद दिलाया मुआवजा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। ट्रेन में सफर के दौरान यात्री की मौत हो जाए और उसके पास से टिकट न मिले, तो भी परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल टिकट बरामद न होने के आधार पर मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने लुधियाना से दिल्ली जा रहे करन जोशी की ट्रेन से गिरकर हुई मौत के मामले में उसकी पत्नी और बेटे को राहत दी।

जस्टिस हरकेश मनुजा ने रेलवे दावा अधिकरण, चंडीगढ़ के फैसले को रद कर दिया। 13 और 14 जुलाई, 2016 की मध्यरात्रि करन जोशी उर्फ करन कुमार को लुधियाना से दिल्ली जाना था। उसके भाई वरुण जोशी ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदा और रात करीब 11:30 बजे उसे जम्मू मेल में बैठाया।

धंडारी कलां और ब्लाक हट के बीच करन चलती ट्रेन से गिर गया। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अगले दिन उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। यह भी पढ़ें- पंजाब में हाई कोर्ट में नौकरी का झांसा देकर 5 लाख ठगे, आरोपी पर केस दर्ज भाई की गवाही और साक्ष्य बने आधार मृतक की पत्नी और परिवार ने रेलवे से मुआवजा मांगा था। रेलवे दावा अधिकरण ने आठ अगस्त, 2019 को टिकट बरामद न होने, यात्रा के पर्याप्त प्रमाण नहीं होने और अन्य आधारों पर दावा खारिज कर दिया था।



हाईकोर्ट ने पाया कि मृतक के भाई ने टिकट खरीदने और उसे ट्रेन में बैठाने की गवाही दी थी। उसकी गवाही को अविश्वसनीय साबित नहीं किया गया। पुलिस जांच के अभिलेख, शव बरामदगी की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के दस्तावेज भी दुर्घटना से जुड़े साक्ष्यों की पुष्टि करते थे।