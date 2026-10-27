पंजाब में हाई कोर्ट में नौकरी का झांसा देकर 5 लाख ठगे, आरोपी पर केस दर्ज

संवाद सूत्र, बस्सी पठाना। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पांच लाख रुपये की ठगी करने के मामले में थाना बडाली आला सिंह की पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में हरविंदर सिंह, निवासी गांव गड़ौलियां ने आरोप लगाया कि दलवीर सिंह, निवासी गांव घुमंडगढ़ ने उनके बेटे कमलजीत सिंह को हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके एवज में उनसे पांच लाख रुपये ले लिए।