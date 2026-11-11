यमराज को क्यों पड़ी थी सहायक की जरूरत? कैसे हुआ भगवान चित्रगुप्त का प्राकट्य और क्या है इनका असली स्वरूप

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल भाई दूज के दिन चित्रगुप्त पूजा (Chitragupta Puja 2026) का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान चित्रगुप्त को हर मनुष्य के पाप-पुण्य का लेखा-जोखा रखने वाला देवता माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 11 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा का पर्व मनाया जा रहा है।

भगवान चित्रगुप्त इंसान के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं और उसी आधार पर स्वर्ग या नरक का निर्णय होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान चित्रगुप्त का जन्म कैसे हुआ था? आइए पुराणों में वर्णित इस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं।

भगवान चित्रगुप्त का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड और समस्त जीवों की रचना की, तब सृष्टि को नियम और संतुलन से चलाने का एक बड़ा प्रश्न सामने आया। इसलिए ब्रह्मा जी ने जीवन और मृत्यु के चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए यमराज की उत्पत्ति की। उन्होंने यमराज को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे धर्म के अनुसार जीवों को उनके कर्मों का फल दें और सृष्टि में संतुलन बनाए रखें।