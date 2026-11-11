चित्रगुप्त पूजा 2026: दोपहर में सिर्फ इतने समय का है उत्तम मुहूर्त; नोट करें जरूरी सामग्री, नियम और विशेष मंत्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 11 नवंबर 2026, बुधवार के दिन भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक भाई दूज मनाया जा रहा है। इस दिन खासतौर पर चित्रगुप्त पूजा करने की भी परंपरा है। खासतौर पर कायस्थ समाज के लोगों के लिए इस दिन का काफी खास महत्व है।

चित्रगुप्त पूजा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त (Chitragupta Puja 2026 Date and auspicious timing) इस साल चित्रगुप्त की पूजा 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर को 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 20 तक रहने वाला है। इस खास अवधि में भक्त चित्रगुप्त देवता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सकते हैं।