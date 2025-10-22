Chitragupta Puja 2025: चित्रगुप्त पूजा में जरूर शामिल करें ये चीजें, नोट कर लें सामग्री लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। यमराज के सहायक होने के साथ-साथ भगवान चित्रगुप्त सभी जीवों के कर्मों का लेखा-जोखा भी रखते हैं। मान्यता है कि चित्रगुप्त पूजा (Chitragupta Puja 2025 Significance) से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ज्ञान व बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे में पूजा के दौरान इन चीजों को शामिल करना न भूलें, ताकि आपकी पूजा में किसी तरह की बाधा न आए।

चित्रगुप्त पूजा सामग्री (Chitragupta Puja Samagri List) भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर या मूर्ति

सफेद कागज, कलम, दवात खाताबही

पीले वस्त्र, अक्षत

फूल, माला,

चंदन, कपूर

तुलसी के पत्ते, गंगाजल

फल, मिठाई,

पान, हल्दी

सुपारी, तिल और पीली सरसों (Picture Credit: Freepik) कैसे करें पूजा चित्रगुप्त पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत हो जाएं। इसके बाद पूजास्थल कीलअच्छे से साफ-सफाई कर लें और गंगाजल का छिड़काव करें। परिवार के लोग एकसाथ मिलकर पूजा करें और एक वेदी पर भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। चित्रगुप्त जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पंचामृत अर्पित करें। इसके साथ पूजा में हल्दी, चंदन, फूल के साथ-साथ भोग के रूप में फल और मिठाई अर्पित करें।