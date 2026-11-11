Bhai Dooj पर कब करें भाई का तिलक? सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट का है शुभ मुहूर्त, यहां देखें पूरी डिटेल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भाई दूज का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में तिलक करने से इस पर्व का विशेष महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप भी भाई दूज पर अपने भाई को तिलक करने की तैयारी कर रही हैं, तो सही समय जानना जरूरी है। आइए जानते हैं भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में।

भाई दूज 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj 2026 Date and Shubh Muhurat) कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत- 10 नवंबर को दोपहर 02 बजे

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का समापन- 11 नवंबर को दोपहर 03 बजकर 53 मिनट

उदया तिथि के अनुसार, भाई दूज का पर्व आज यानी 11 नवंबर को मनाया जा रहा है।

भाई दूज के दिन तिलक करने का मुहूर्त दोपहर- 01 बजकर 10 मिनट से 03 बजकर 20 मिनट तक है।