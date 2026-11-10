Bhai Dooj 2026: भाई दूज की थाली में भूलकर भी न छोड़ें ये जरूरी चीजें, तभी पूरी होगी तिलक की रस्म

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के पांच दिनों के महापर्व के आखिरी दिन भाई दूज (Bhai Dooj 2026) का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर बहन अपने भाई का तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। वहीं, भाई अपनी बहन को जीवनभर रक्षा करने का वचन और उपहार देता है। भाई दूज के इस खास अवसर पर पूजा की थाली का विशेष महत्व होता है।

तिलक करते समय यदि थाली में सभी जरूरी चीजें सही तरीके से रखी हों, तो रस्म पूरी और शुभ मानी जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जल्दबाजी में पूजा की थाली में कुछ चीजें रखना भूल जाते हैं, जिससे तिलक के समय देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि तिलक के लिए थाली में किन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए।