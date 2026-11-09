भाई दूज पर बहनें माथे पर ही क्यों लगाती हैं तिलक? जानिए इस परंपरा के पीछे की अनोखी कथा और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रक्षाबंधन की ही तरह भाई दूज का पर्व भी भाई बहन के सच्चे और प्यारे रिश्तों का त्योहार है। इस त्योहार को भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और अपनापन का प्रतीक माना जाता है। दीवाली के 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती है और उनकी लंबी उम्र, खुशहाली और सफलता के लिए कामना करती हैं।

वहीं भाई भी इस मौके पर अपनी बहन तो गिफ्ट देते हैं और हमेशा उनका साथ देना का वादा निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक ही क्यों लगाती हैं? इस परंपरा के पीछे धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच।

भाई दूज 2026 (Bhai Dooj 2026 Dates And Times) हिंदू पंचांग के हिसाब से इस साल भाई दूज का त्योहार 11 नवंबर 2026, बुधवार को है। ऐसे में भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर शुरू होकर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। बहनें इस समय अपने भाइयों को तिलक लगा सकती हैं।

इसके बाद भाई की आरती उतारी जाती है और फिर मिठाई खिलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस रस्म के जरिए बहनें अपने भाई के सुखी और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथा भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक, भगवान सूर्य देव के पुत्र यमराज और उनकी पुत्री यमुना से संबंधित है। कहा जाता है कि, यमुना अपने भाई यमराज को कई बार घर आने के लिए निमंत्रण देती थीं। अपनी बहन के बार-बार बुलाए जाने पर यमराज यमुना से मिलने पहुंचे।

भाई की आने की खुशी में यमुना ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया और खाना खिलाया। बहन के प्यार, आदर और सम्मान भाव से खुश होकर यमराज ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने कामना कि की इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से तिलक कराएगा उसे सुख-समृद्धि प्राप्त होगी। तब से लेकर आज तक भाई दूज मनाने की परंपरा प्रचलित हो चुकी है।