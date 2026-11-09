भाई दूज कब है? बिहार में अनोखी परंपरा, पहले भाई को मारती हैं बहनें; फिर जीभ पर कांटा चुभाकर मांगती हैं लंबी उम्र की दुआ

जागरण संवाददाता, पटना। Bhai Dooj 2026 भाई दूज का नाम सुनते ही माथे पर तिलक, मिठाई और भाई-बहन के प्यार की तस्वीर सामने आती है। लेकिन बिहार में इस पर्व की एक ऐसी अनोखी परंपरा भी है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

यहां कई जगहों पर बहनें भाई दूज के दिन पहले अपने भाइयों को प्रतीकात्मक रूप से मारती हैं, उन्हें भला-बुरा कहती हैं और फिर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस परंपरा के पीछे भाई की उम्र और सुरक्षा से जुड़ी लोकमान्यता है। इसके बाद बहनें विधि-विधान से भाई को तिलक लगाती हैं और सुखी जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। बिहार में भाई दूज की अनोखी परंपरा, पहले भाई को मारने की रस्म Bihar Unique Tradition बिहार के कई इलाकों में भाई दूज को लेकर अलग-अलग लोक परंपराएं प्रचलित हैं। इनमें एक खास परंपरा ऐसी है, जिसमें बहनें भाई को प्रतीकात्मक रूप से मारती हैं।

इसके बाद अपनी जीभ पर कांटा चुभाकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह रस्म सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे भाई के प्रति बहन के प्रेम और त्याग की भावना जुड़ी हुई है। भाई को श्राप देकर फिर मांगती हैं सलामती की दुआ लोक परंपरा के अनुसार, इस रस्म में बहनें पहले भाई को लेकर कुछ अपशब्द या श्राप जैसे शब्द कहती हैं। इसके बाद अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए जीभ पर कांटा चुभाती हैं और भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई पर आने वाले संकट टलते हैं। हालांकि, यह परंपरा सभी क्षेत्रों और परिवारों में एक जैसी नहीं है।

कब है भाई दूज, जानिए सही तारीख Bhai Dooj Shubh Muhurat हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व 11 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा।

भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक बताया गया है। इस दौरान बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना कर सकती हैं।

यमराज और यमुना से जुड़ी है भाई दूज की मान्यता धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंचे थे। यमुना ने उनका स्वागत-सत्कार किया और उनके सुखी जीवन की कामना की। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा और उसका स्नेह प्राप्त करेगा, उसे सुख-समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा।