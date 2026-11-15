Chhath Puja 2026: आपके शहर में कितने बजे डूबेंगे सूर्य देव? यहां देखें पटना-गोरखपुर समेत संध्या अर्घ्य का समय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य देव को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में खड़े होकर सूर्य देव को जल और दूध अर्पित करेंगे। हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त का समय अलग होता है। ऐसे में अर्घ्य देने का समय भी शहर के अनुसार अलग-अलग रहेगा। आइए जानते हैं पटना, रांची, दिल्ली, गोरखपुर, वाराणसी और अन्य शहरों में सूर्यास्त का समय क्या रहेगा।

छठ पूजा 2026 पर कब है संध्या अर्घ्य? छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला प्रमुख लोकपर्व है। इस महापर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ डूबते हुए सूर्य देव की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव को संध्या अर्घ्य देने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कुछ व्रती अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय के अनुसार अर्घ्य दिया जाता है। यहां देखें प्रमुख शहरों में सूर्यास्त का संभावित समय।