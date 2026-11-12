सूर्य को अर्घ्य देते समय न करें ये गलतियां, जल में मिलाएं ये चीजें; जानें सही मंत्र और समृद्धि पाने की विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मकता, सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व और अग्नि पुराण में सूर्य उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि, सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना भी शुभ माना जाता है। चलिए इनके बारे में विस्‍तार से जानते हैं।

जल में क्या मिलाकर चढ़ाएं अर्घ्य? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुछ पूजन सामग्री मिलाई जा सकती है। इसे सूर्य देव को समर्पित करना शुभ माना जाता है।

पूजा में साबुत चावल का विशेष महत्व है।

सूर्य देव को लाल रंग के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है।

कुछ परंपराओं में जल में थोड़ी मिश्री मिलाने की भी मान्यता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कौन सा मंत्र पढ़ें? सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करने से पूजा और भी भक्तिपूर्ण बनती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इनमें से किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं।

प्रमुख मंत्र: ॐ घृणि सूर्याय नमः। सूर्य अर्घ्य मंत्र: एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्प्यं मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥ बीज मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें।

तांबे के लोटे में साफ जल भरें और उसमें रोली, अक्षत तथा लाल पुष्प डालें।

पूर्व दिशा की ओर मुख करके खुले स्थान पर खड़े हों।

दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर धीरे-धीरे जल की धारा बनाते हुए अर्घ्य दें।

इस दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें और जल की धारा के बीच से सूर्य के दर्शन करें।

अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। इन गलतियों से बचना है जरूरी सूर्य उपासना करते समय गंदे बर्तन या अशुद्ध जल का इस्तेमाल न करें। पूजा में जल्दबाजी करने के बजाय शांत मन से भगवान का स्मरण करें। अर्घ्य का जल पैरों पर न गिरे, इसका ध्यान रखें। जल को किसी पौधे की जड़ या स्वच्छ स्थान पर जाने दें।