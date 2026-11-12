अंगभूमि में सूर्य उपासना की प्राचीन विरासत: कर्ण की साधना से मुरली पहाड़ी व सखीचंद घाट तक, छठ में जीवंत होती है आस्था

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Chhath Heritage Sun Worship Anga Region:अंगभूमि के कण-कण और लोकजीवन में सूर्य आराधना की परंपरा रची-बसी है। यहां लोक आस्था का महापर्व छठ केवल चार दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक, दार्शनिक और पुरातात्विक विरासत का जीवंत स्वरूप भी है।

गंगा के कछार से लेकर विंध्य-मंदार की पहाड़ियों और सदियों पुराने मंदिरों तक सूर्योपासना के प्रामाणिक साक्ष्य बिखरे पड़े हैं। सुल्तानगंज की अजगैबीनाथ पहाड़ी, भागलपुर की मुरली पहाड़ी, प्राचीन चंपानगर का पत्थरघट्टा, कहलगांव का विक्रमशिला क्षेत्र और बांका की मंदार पहाड़ी इस परंपरा के प्रमुख केंद्र रहे हैं।

वहीं, शहर के बूढ़ानाथ-जोगसर क्षेत्र स्थित सखीचंद घाट रोड का सूर्य देव नारायण मंदिर भी इस सनातन कड़ी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन क्षेत्रों में गंगा तटों, नदियों और सरोवरों पर अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा आज भी छठ के रूप में पूरी भव्यता के साथ जीवंत है।

महाकाव्य प्रसंग और चंपानगर से जुड़ा कर्ण का इतिहास टीएनबी कॉलेज के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. रविशंकर कुमार चौधरी के अनुसार, अंग प्रदेश में सूर्योपासना की निरंतरता को समझने के लिए यहां उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों, धार्मिक स्थलों और लोकस्मृतियों को समग्रता में देखने की आवश्यकता है।

प्राचीन अंग महाजनपद की ऐतिहासिक राजधानी चंपा का संबंध वर्तमान भागलपुर के चंपानगर से निर्विवाद रूप से जुड़ा है। महाभारत कालीन परंपरा में अंगराज कर्ण को सूर्यपुत्र कहा गया है। कर्ण की कठोर सूर्य साधना, प्रतिदिन गंगा में खड़े होकर तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देने और याचकों को दान देने की गाथा अंगभूमि की जनचेतना में आज भी गहराई से बसी है। भले ही महाकाव्य प्रसंगों को सीधा पुरातात्विक प्रमाण न माना जाए, लेकिन यह जनमानस में सूर्योपासना की प्राचीनतम नींव अवश्य पुख्ता करता है।

अजगैबीनाथ से मुरली पहाड़ी तक गुप्त व पालकालीन शिल्पावशेष सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ पहाड़ी को यद्यपि शैव उपासना के बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है, लेकिन यहां से मिले सूर्य और नवग्रह संबंधी शिल्पावशेष कला और इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहां प्राप्त प्रतिमाओं में भगवान सूर्य को दोनों हाथों में कमल पुष्प धारण किए और सात घोड़ों वाले रथ पर सवार दिखाया गया है। इनमें गुप्त और उत्तरवर्ती पालकालीन स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय दिखाई देता है।

वहीं, भागलपुर शहर के निकट मुरली पहाड़ी पर प्राकृतिक चट्टानों को तराशकर उकेरी गई विष्णु, शिव, गणेश, बुद्ध और नवग्रहों के साथ सूर्य की शिल्पाकृतियां क्षेत्र के धार्मिक समन्वय को दर्शाती हैं। इतिहासकारों ने इनमें से कई प्रतिमाओं को छठी शताब्दी यानी गुप्तकालीन माना है। गंगा की मुख्य धारा में हुए बदलावों के बाद पहाड़ी के आसपास ऐसे कई शिल्प प्रकाश में आए, जो प्रमाणित करते हैं कि उस दौर में सूर्य स्वतंत्र और प्रमुख देव के रूप में पूजे जाते थे।

चंपानगर, विक्रमशिला और मंदार में भी मिलते हैं सूर्योपासना के प्रमाण प्राचीन चंपानगर के पत्थरघट्टा क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में काले कसौटी पत्थर से निर्मित सूर्य प्रतिमा कला का बेजोड़ नमूना है, जिसमें भगवान सूर्य सप्ताश्व रथ पर आरूढ़ हैं। यहां शैव और सौर परंपरा का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। चंपानगर के समीप सेमापुर घाट का भी लोकसांस्कृतिक महत्व रहा है।

इसके अतिरिक्त, कहलगांव स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पीठ विक्रमशिला महाविहार के सांस्कृतिक परिवेश में भी समन्वयवादी धार्मिक परंपराएं मिलती हैं। बांका की मंदार पहाड़ी, बटेश्वर स्थान की पत्थरघट्टा पहाड़ी, ताड़र और कहलगांव के ओलपुरा जैसे ग्रामीण इलाकों में भी प्राचीन सूर्य प्रतिमाओं और पीठों के पुरातात्विक उल्लेख दर्ज हैं।

सखीचंद घाट का सूर्य देव नारायण मंदिर: उपेक्षा की शिकार एक सदी पुरानी धरोहर शहरी क्षेत्र के बूढ़ानाथ-जोगसर अंतर्गत सखीचंद घाट रोड पर पीपल वृक्ष की छांव में स्थापित सूर्य देव नारायण मंदिर लोक आस्था का जीवंत केंद्र है। मंदिर में श्वेत संगमरमर से तराशी गई भगवान सूर्य की भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है।

स्थानीय जानकारों के मुताबिक, लगभग एक शताब्दी पूर्व मारवाड़ी समाज के अग्रवालों ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। पूर्व में छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालु सखीचंद घाट पर गंगा स्नान कर अर्घ्य अर्पित करने के बाद इसी मंदिर में पहुंचकर परिक्रमा और पूजन करते थे। हालांकि, समय बीतने के साथ यह परंपरा सिमटती गई और ऐतिहासिक मंदिर उपेक्षा का शिकार होता चला गया। इसके अलावा बूढ़ानाथ के नया बाजार क्षेत्र में भी एक प्राचीन सूर्य मंदिर का उल्लेख स्थानीय मान्यताओं में मिलता है।

प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है छठ, हेरिटेज सर्किट बनाने की दरकार डॉ. रविशंकर कुमार चौधरी रेखांकित करते हैं कि छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान मूलतः प्रकृति, जल, अग्नि और जीवनदायिनी सौर ऊर्जा के प्रति सामूहिक कृतज्ञता है। इस महापर्व के लिए किसी भव्य मंदिर या विग्रह की अनिवार्यता नहीं होती; गंगा की रेती, पोखरा और प्राकृतिक जलस्रोत ही इसके पावन गर्भगृह बन जाते हैं। अंगभूमि की कृषि संस्कृति और गंगा के जलप्रवाह ने इस लोकपरंपरा को युगों से सींचा है।