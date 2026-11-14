छठ पूजा के बाद सूप का क्या करें? जानें इसे घर में रखना चाहिए या विसर्जित करना चाहिए

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा में बांस के सूप का विशेष महत्व होता है। इसमें फल, ठेकुआ और पूजा की अन्य सामग्री रखकर छठी मैया को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन पूजा समाप्त होने के बाद इस सूप का क्या करना चाहिए? क्या इसे नदी में विसर्जित करना चाहिए या घर में संभालकर रखना चाहिए? आइए जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं।

छठ पूजा के बाद सूप का क्या करें? छठ पूजा का त्योहार समाप्त होने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि पूजा में इस्तेमाल किए गए बांस के सूप का क्या करना चाहिए। कुछ लोग इसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तो कुछ लोग घर में रख लेते हैं।

वहीं कई लोग छठ पूजा में इस्तेमाल किए गए बांस के सूप को नदी में विसर्जित करने के बजाय संभालकर रखना पसंद करते हैं। इसे फेंकना भी उचित नहीं होता है। मान्यता है कि पूजा में इस्तेमाल किया गया सूप पवित्र होता है और इसे सही तरीके से रखना शुभ माना जाता है।

घर के कामों में करें इस्तेमाल छठ पूजा के बाद बांस के सूप को घर के सामान्य कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इससे अनाज फटक सकते हैं या घर के दूसरे छोटे-मोटे काम कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में इस्तेमाल किए गए सूप का दोबारा उपयोग करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही परिवार पर छठी मैया की कृपा बनी रहने की मान्यता है।

पूजा घर में रख सकते हैं सूप अगर आप छठ पूजा में इस्तेमाल किए गए सूप को रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इसे पूजा घर में भी रख सकते हैं। इसके लिए सूप को अच्छी तरह साफ करके किसी साफ और पवित्र स्थान पर रखें। कई घरों में छठ पूजा के बाद बांस के सूप को संभालकर रखने का रिवाज होता है। खासकर नवविवाहित महिलाओं के लिए इसे पूजा घर में रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है।

जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं दान अगर आपके घर में सूप रखने की जगह नहीं है या आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। बांस का सूप कई घरों में अनाज साफ करने और फटकने के काम आता है। ऐसे में इसे किसी जरूरतमंद महिला या परिवार को देना अच्छा होता है। धार्मिक मान्यताओं में दान को पुण्य का काम माना गया है। इसलिए पूजा में इस्तेमाल किए गए सूप को किसी के उपयोग में आने देना भी अच्छा माना जाता है।