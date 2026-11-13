Chhath Puja 2026: छठ पूजा के पहले दिन अपनों को भेजें ये खूबसूरत संदेश, नहाय-खाय की बधाई से कर दें सबका दिन खास

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय के पावन दिन से होती है। यह पर्व पवित्रता, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन व्रती पवित्र नदी या जल में स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और छठी मैया तथा सूर्य देव की पूजा का संकल्प लेते हैं। घरों में कद्दू-भात, चने की दाल और लौकी की सब्जी जैसे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। नहाय-खाय के इस खास अवसर पर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को सुंदर शुभकामना संदेश भेजकर पर्व की खुशियां बांट सकते हैं। यहां पढ़ें नहाय-खाय की 10 भक्तिमय शुभकामनाएं।

1. पवित्र नदी में स्नान कर, मन को निर्मल बनाएं,

सात्विक भोजन ग्रहण कर, छठ की रीत निभाएं।

नहाय-खाय के पावन दिन से, शुरू हुआ महापर्व,

छठी मैया की कृपा से, जीवन में रहे सदा गर्व। 2. तन की शुद्धि, मन की भक्ति, लेकर आया है आज,

सूर्य देव की आराधना का, सजने वाला है साज।

कद्दू-भात के प्रसाद से, महक उठा घर-आंगन,

नहाय-खाय की शुभकामनाएं, शुभ हो यह पर्व पावन। 3. गंगा जल की पावन धारा, मन के मैल मिटाए,

नहाय-खाय का यह दिन, नई उमंगें लाए।

व्रत का संकल्प लेकर, करें मैया का ध्यान,

आपके जीवन में बना रहे, सुख, शांति और सम्मान। 4. सज गए हैं घाट सभी, गूंज रहे छठ के गीत,

नहाय-खाय से शुरू हुई, आस्था की यह प्रीत।

सात्विकता और संयम का, यह संदेश महान,

छठी मैया दें आपको, खुशियों का वरदान। 5. नहाय-खाय की पावन बेला, लाई है शुभ संदेश,

मिट जाएं जीवन के सारे, दुख, कष्ट और क्लेश।

सूर्य देव की पहली किरण, भरे जीवन में उजियारा,

छठ महापर्व का यह पहला दिन, लगे सबसे प्यारा। 6. चने की दाल और लौकी की सब्जी, साथ में अरवा भात,

नहाय-खाय के प्रसाद से, हो शुभ दिन की शुरुआत।

व्रती के मन में श्रद्धा है, चेहरे पर है तेज,

छठी मैया की कृपा बरसे, आपके घर हर रोज।