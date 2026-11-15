16 नवंबर को होगा छठ पूजा का समापन, नोट करें सूर्योदय का समय, अर्घ्य देने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। लोक आस्था और सूर्य उपासना के चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा (Chhath Puja 2026) का विशेष महत्व है। इस पर्व का समापन 16 नवंबर 2026 को उषा अर्घ्य के साथ होगा। इसके बाद व्रती पारण करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर उषा अर्घ्य देने का विधान है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक छठ पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही सूर्य देव और छठी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सुबह सूर्य देव और छठी माता की पूजा करने का विधान है।