Chhath Puja: बिहार में अर्घ्य देने का समय जारी, किशनगंज में सबसे पहले; तो भभुआ में सबसे अंत में डूबेंगे सूर्यदेव

जागरण संवाददाता, पटना। लोक आस्था के महापर्व Chhath Puja 202 पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने की तैयारियों के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय का समय जारी कर दिया है। 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य और 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।

बिहार में सबसे पहले किशनगंज में शाम 4:49 बजे सूर्यास्त होगा, जबकि अगले दिन सुबह 5:57 बजे सूर्योदय होगा। इसके विपरीत भभुआ में सबसे देर से शाम 5:08 बजे सूर्यास्त और अगले दिन सुबह 6:13 बजे सूर्योदय होगा। राजधानी पटना में 15 नवंबर को शाम 5:01 बजे सूर्यास्त और 16 नवंबर को सुबह 6:07 बजे सूर्योदय होगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 15 और 16 नवंबर को प्रदेश में बादलों की आवाजाही के बीच धूप का प्रभाव बना रहेगा।

कोहरे के कारण सुबह सूर्यदेव निर्धारित समय से कुछ देर बाद भी दिखाई दे सकते हैं। आचार्य डा. राजनाथ झा के अनुसार, छठ महापर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। व्रतियों को सूर्यास्त और सूर्योदय के निर्धारित समय से पहले ही घाट पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि पूजा की तैयारियां समय पर पूरी हो सकें। यहां पांच बजे से पहले सूर्यास्त भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, मधुबनी, शेखपुरा, जमुई, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा और मुंगेर। वहीं, नालंदा , वैशाली और पूर्वी चंपारण में शाम पांच बजे सूर्यास्त होगा।