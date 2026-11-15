Chhath Puja 2026: घाट से दउरा लाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी चूक? टूट सकता है व्रत का पुण्य!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल लोक आस्था का पर्व छठ पूजा (Chhath Puja 2026) बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के संध्या और उषा अर्घ्य में विशेष चीजों को शामिल करने का बहुत महत्व है। इन्हीं में शामिल है दउरा। छठ पूजा में दउरा का प्रयोग प्रसाद और पूजन सामग्री को घाट तक ले जाने के लिए होता है।

छठी मैया को अर्पित किए जाने वाले इस दउरे से जुड़े नियम बेहद सख्त होते हैं। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि संध्या और उषा अर्घ्य देने के बाद जब व्रती घाट से घर लौटते हैं, तो उनके लिए क्या नियम होते हैं? घाट से कभी भी दउरा को खाली नहीं लाना चाहिए। दउरे का खाली होना अशुभ माना जाता है। इसलिए दउरे में थोड़ा बहुत प्रसाद रखकर ही लाना चाहिए। ऐसे में आइए, इस आर्टिकल में हम आपको दउरा से जुड़े नियमों के बारे में विस्तार से बताते हैं।