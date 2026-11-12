Chhath Puja 2026: छठ पूजा पर 1 लाइनर्स और शायरी वाले संदेशों से अपनों को भेजें शुभकामनाएं, मैसेज देखकर हो जाएंगे खुश

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार, उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में छठ पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 13 नवंबर 2026 से नहाय-खाय पर्व से शुरू होगा। इसके बाद 14 नवंबर 2026 खरना (लोहंडा) और 15 नवंबर 2026 को संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है।

इस दिन पर रिश्तेदार, दोस्त सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। ऐसे में आपके लिए यहां पर शायरी के साथ ही 1 लाइनर्स वाले शुभकामना सन्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में आप इन मैसेजेस से अपनों को छठ पूजा की विशेज भेज सकते हैं। आपके मैसेज पाकर अवश्य ही अपने खुश हो जायेंगे।