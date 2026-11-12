Chhath Puja 2026: छठ पूजा पर 1 लाइनर्स और शायरी वाले संदेशों से अपनों को भेजें शुभकामनाएं, मैसेज देखकर हो जाएंगे खुश
छठ पूजा के पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजने के लिए यहां शायरी और 1-लाइनर्स संदेश दिए गए ...और पढ़ें
HighLights
छठ पूजा के लिए दिल को छूने वाली शायरी और संदेश।
अपनों को भेजें विशेष बधाई संदेश, खुशी से भर जाएगा मन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार, उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में छठ पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 13 नवंबर 2026 से नहाय-खाय पर्व से शुरू होगा। इसके बाद 14 नवंबर 2026 खरना (लोहंडा) और 15 नवंबर 2026 को संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है।
इस दिन पर रिश्तेदार, दोस्त सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। ऐसे में आपके लिए यहां पर शायरी के साथ ही 1 लाइनर्स वाले शुभकामना सन्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में आप इन मैसेजेस से अपनों को छठ पूजा की विशेज भेज सकते हैं। आपके मैसेज पाकर अवश्य ही अपने खुश हो जायेंगे।
छठ पूजा पर 10 बेहतरीन शायरी वाली शुभकामनाएं
- गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू, खीर, अन्नानास, नींबू और कद्दू,
- छठी मैया करें हर मुराद पूरी, बांटे घर-घर खुशियों के लड्डू।
- छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
|सूर्य देव को अर्घ्य देकर, सबका जीवन रोशन हो जाए,
छठी मैया की कृपा से, हर घर में सुख-समृद्धि आए।
शुभ छठ पूजा!
- मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली,
- जिंदगी में आए खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको छठ का त्योहार।
- छठ महापर्व की मंगलकामनाएं!
|सात घोड़ों के रथ पर सवार, भगवान सूर्य आएं आपके द्वार,
किरणों से भरे आपका घर-संसार, छठ पूजा हो आपके लिए खुशियों का त्योहार।
हैप्पी छठ पूजा!
- खुशियों का त्योहार आया है, सूर्य देव से सब जगमगाया है,
- खेत-खलिहान, धन और धान, यूं ही बनी रहे आपकी शान।
- छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं!
|नदी किनारे गूंजे छठी मैया के गीत, हर मन में जागे श्रद्धा और प्रीत,
डूबते और उगते सूरज को प्रणाम, सफल हों आपके सारे शुभ काम।
छठ पूजा की हार्दिक बधाई!
- घाट किनारे खड़े होकर, करते हैं हम सूर्य देव को नमन,
- पूरी हो आपकी हर अभिलाषा, महकता रहे आपका जीवन-चमन।
- छठ महापर्व की शुभकामनाएं!
|जो है जगत का तारणहार, सात घोड़ों की है जिनकी सवारी,
न कभी रुके, न कभी देर करें, ऐसे हैं हमारे सूर्य देव बिहारी।
छठ पूजा की बहुत-बहुत बधाई!
- सदा रहे छठी मैया का आशीर्वाद, मिट जाए जीवन का हर विषाद,
- सूर्य देव की कृपा से चमके आपका भाग्य, यही है हमारी शुभकामना आज।
- शुभ छठ पूजा!
|कठिन व्रत और सच्ची आस्था का ये पावन पर्व है आया,
छठी मैया की कृपा से सबके जीवन में सुखों का साया।
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
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छठ पूजा पर 1 लाइनर्स विशेज
- छठी मैया की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए।
- सूर्य देव का तेज आपके जीवन से हर अंधकार मिटा दे, शुभ छठ पूजा!
- आस्था, भक्ति और शुद्धता के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
- डूबते और उगते सूर्य की आराधना का यह पर्व आपके जीवन में नई रोशनी लाए।
- छठी मैया आपके परिवार पर हमेशा अपनी छत्रछाया बनाए रखें।
- इस छठ पूजा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और घर में खुशहाली आए।
- सूर्य देव की पहली किरण आपके जीवन में सफलता और नई उम्मीदें लेकर आए।
- लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं!
- छठी मैया का आशीर्वाद आपके हर संकट को दूर करे, हैप्पी छठ पूजा!
- घाटों की रौनक और छठी मैया के गीतों के साथ आपका जीवन भी महकता रहे।
- प्रकृति और सूर्य देव की उपासना का यह पर्व आपके लिए मंगलमय हो।
- ठेकुए की मिठास की तरह आपके जीवन में भी हमेशा प्यार और अपनापन बना रहे।
- भगवान भास्कर की कृपा से आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो।
- छठ महापर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करे।
- सच्ची श्रद्धा और कठिन तप के इस पर्व पर छठी मैया आपको सुख-वैभव दें।
- सूर्य देव को अर्घ्य देते ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं।
- छठ पूजा के इस पावन अवसर पर आपके घर में धन-धान्य के भंडार भरे रहें।
- आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो और जीवन में खुशियों की बहार आए, शुभ छठ!
- छठी मैया और सूर्य देव की कृपा से आपका हर दिन सुनहरा हो।
- पवित्रता और समर्पण के प्रतीक छठ महापर्व की ढेर सारी बधाइयां!
छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, स्वच्छता और अटूट आस्था का महापर्व है। चार दिनों तक चलने वाला यह कठिन व्रत हमें संयम, समर्पण और शुद्धता का पाठ पढ़ाता है। इस पर्व की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि इसमें उगते हुए सूर्य के साथ-साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, जो जीवन के हर उतार-चढ़ाव को समान भाव से स्वीकार करने का संदेश देता है। बिना किसी भेदभाव के एक ही घाट पर खड़े होकर पूजा करना सामाजिक समरसता और एकता को मजबूत करता है। छठ महापर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की प्रेरणा देता है।