धर्म डेस्क, नई दिल्ली। छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी आज डूबते हुए सूर्य देव को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में खड़े होकर सूर्य देव को जल और दूध अर्पित करेंगे। छठ पूजा में संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने पर छठी मैया और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस वर्ष छठ पूजा पर संध्या अर्घ्य का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन माने जाने वाले जरूरी नियम।

संध्या अर्घ्य का शुभ मुहूर्त छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला प्रमुख लोकपर्व है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इसके बाद खरना किया जाता है और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 15 नवंबर 2026, रविवार को दिया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे परिवार के साथ घाट पर पहुंचेंगे और अस्त होते सूर्य देव की पूजा करेंगे।

छठ पूजा में सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त का समय अलग हो सकता है। इसलिए अपने शहर के सूर्यास्त के समय के अनुसार अर्घ्य देने की तैयारी करें। हम आपको यहां पर अनुमानित समय बता सकते हैं कि लगभग कितने समय पर सूर्यअस्‍त होना शुरू होगा, जब आप संध्‍या अर्घ्‍य दे पाएंगी।