Chhath Puja 2026: उषा अर्घ्य के बाद इस विधि से खोलें 36 घंटे का निर्जला व्रत, बरसेगी छठी मैया की असीम कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 16 नवंबर को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा (Chhath Puja 2026) का आखिरी दिन है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। नहाय-खाय से शुरू होने वाला यह महापर्व खरना और संध्या अर्घ्य के बाद चौथे दिन उगते हुए सूर्य यानी उषा अर्घ्य के साथ संपन्न होता है। इस दिन व्रती सुबह पानी में खड़े होकर सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 36 घंटे के लंबे निर्जला व्रत का आखिरी चरण पारण होता है। ऐसा माना जाता है कि सही विधि से व्रत का पारण न करने से व्रती को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।