छठ का ठेकुआ सिर्फ प्रसाद नहीं, स्वाद और परंपरा का खजाना है! इस आसान तरीके से बनाएं खस्ता और स्वादिष्ट

आरती तिवारी, नोएडा। भारत विविधताओं और पर्वों का देश है, जहां हर त्योहार के साथ कोई न कोई विशेष पकवान जुड़ा होता है। बात जब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाव्रत 'छठ' की आती है, तो सबसे पहला नाम जुबान पर आता है- ठेकुआ का। ठेकुआ केवल एक मिष्ठान या प्रसाद मात्र नहीं है, बल्कि यह लोकसंस्कृति, मातृत्व के स्नेह, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक अद्भुत जीवंत दस्तावेज है।

आस्था और परंपरा का प्रतीक छठ महापर्व चार दिनों तक चलने वाला कठिन अनुष्ठान है, जिसमें अस्ताचलगामी और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान ठेकुए का विशेष महत्व है। इसे छठ मैया के सबसे प्रिय भोग के रूप में प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया अपने आप में किसी यज्ञ से कम नहीं होती।

इसे अत्यंत पवित्रता, स्वच्छता और सामूहिक उल्लास के साथ बनाया जाता है। सांचे (जिसे ठोवा भी कहा जाता है) पर उकेरे गए पारंपरिक फूल-पत्तियों और ज्यामितीय आकृतियां इस बात का प्रतीक हैं कि हमारे पूर्वज कला और प्रकृति के कितने करीब थे। जब माताएं और बहनें लोकगीत गाते हुए ठेकुआ कूटती और तलती हैं, तो वह दृश्य पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर देता है। यह परंपरा हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है।

सेहत का भी सच्चा साथी आधुनिक युग में जहां लोग मैदे और रिफाइंड शुगर से बने बेकरी प्रोडक्ट्स को सेहत का दुश्मन मानकर उससे दूरी बना रहे हैं, वहीं हमारा पारंपरिक ठेकुआ इस बात का प्रमाण है कि हमारे बुजुर्ग खान-पान के मामले में कितने वैज्ञानिक सोच वाले थे। ठेकुआ पारंपरिक रूप से चीनी की जगह गन्ने के शुद्ध गुड़ से बनाया जाता है। गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और एंटीआक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यह शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है और खून को साफ करने में मदद करता है।

छठ का व्रत लगभग 36 घंटे निर्जला होता है। व्रत के समापन पर जब व्रती और परिवारजन ठेकुए का सेवन करते हैं, तो यह शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और वसा थकावट को दूर कर शरीर को रीचार्ज करते हैं। ठेकुए का मुख्य घटक गेहूं का आटा या मैदा (पारंपरिक रूप से मोटा पिसा हुआ गेहूं) और सूजी है। इसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। ठेकुए को शुद्ध देसी घी में तला या पकाया जाता है।

आयुर्वेद के अनुसार, शुद्ध घी पाचन अग्नि को प्रदीप्त करता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक गुड फैट्स प्रदान करता है। इसमें डाले जाने वाले ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, गरी का गोला) और सौंफ न केवल इसके स्वाद को बढ़ाते हैं, बल्कि यह एसिडिटी को रोकते हैं और शरीर को कई तरह के मिनરल्स प्रदान करते हैं। सौंफ पेट को ठंडक देती है और पाचन में मदद करती है।

ऐसे बनाएं ठेकुआ यदि आप भी घर पर इस सेहतमंद और पारंपरिक प्रसाद का आनंद लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गई विधि से इसे आसानी से बना सकते हैं: आवश्यक सामग्री गेहूं का आटा: 2 कप

आधा कप (कुरकुरेपन के लिए) सूजी (रवा)

1 कप (टुकड़ों में कटा हुआ) गुड़

आधा कप (गुड़ पिघलाने के लिए) पानी

3 से 4 बड़े चम्मच (मोयन और तलने के लिए) शुद्ध देसी घी

आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल

1 बड़ा चम्मच सौंफ

1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

कटे हुए मेवे (बादाम, काजू, किशमिश) वैकल्पिक विधि सबसे पहले एक बर्तन में आधा कप पानी और गुड़ डालकर धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए। ध्यान रहे, इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को पानी में घोलना है। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें।

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और सूजी मिलाएं। इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल, सौंफ, इलायची पाउडर और मेवे डालें। अब इस मिश्रण में 3-4 बड़े चम्मच पिघला हुआ शुद्ध देसी घी डालकर हाथों से अच्छी तरह मिलाएं। जब आप आटे को मुट्ठी में बांधें, तो वह बंध जाना चाहिए (इसे परफेक्ट मोयन कहते हैं, जिससे ठेकुआ खस्ता बनता है)। अब तैयार किए गए गुनगुने गुड़ के पानी को थोड़ा-थोड़ा करके आटे में डालें और हाथों से मिलाते जाएं। ध्यान रहे कि ठेकुए का आटा कड़क (सख्त) होना चाहिए, पूरी या रोटी की तरह नरम नहीं।

गुंथे हुए मिश्रण से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं। यदि आपके पास लकड़ी या पीतल का पारंपरिक ठेकुआ सांचा है, तो उस पर थोड़ा घी लगाकर लोई को उस पर हल्का सा दबाएं ताकि सुंदर डिजाइन उभर आए। अगर सांचा नहीं है, तो हथेलियों से चपटा कर के कांटे से डिजाइन बना सकते हैं।